Nuovo attaccante da 20 milioni per la Roma: Ghisolfi va sul sicuro

La Roma è tra le squadre del campionato di Serie A più attive in queste prime settimane di calciomercato estivo.

La Roma di Daniele De Rossi ha chiuso la stagione 2023/24 sicuramente in crescendo. I giallorossi hanno sì mancato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma i miglioramenti avvenuti con l’arrivo in panchina dell’ex capitano giallorosso sono sotto gli occhi di tutti

Tra le fila giallorosse, ovviamente, c’è amarezza sia per il mancato accesso alla Champions League e, soprattutto, per la semifinale di Europa League persa negli ultimi minuti contro il Bayer Leverkusen, ma c’è comunque grande ottimismo per la prossima stagione.

In questi suoi primi mesi come allenatore della sua amata Roma, di fatto, Daniele De Rossi ha messo delle basi davvero solide per la prossima stagione, dove il primo obiettivo sarà sicuramente quello di qualificarsi per la Champions League. Proprio per questo motivo, i dirigenti giallorossi sono molto attivi in sede di calciomercato.

Roma, Ghisolfi segue Kalimuendo del Renne

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, tra i nomi monitorati da Florent Ghisolfi per l’attacco bisogna sicuramente inserire quello di Arnaud Kalimuendo (22 anni compiuti lo scorso gennaio). Quest’ultimo è un pupillo del nuovo direttore sportivo della Roma, visto che lo prese dall’Under 19 del PSG per portarlo al Lens.

Il costo di Kalimuendo, cercato lo scorso gennaio anche dall’Eintracht Francoforte, è di circa 20 milioni di euro. Questa è sicuramente una cifra importante, ma il costo del suo cartellino è aumentato dopo le sue prestazioni fornite con la maglia del Rennes quest’anno. L’attaccante titolare dell’Under 21 di Thierry Henry, infatti, ha segnato ben 15 gol e fornito 5 assist nelle 41 partite giocate con la maglia del club francese.

Ghisolfi, però, ha nella lista anche una possibile alternativa a Kalimuendo, ovvero Serhou Guirassy dello Stoccarda, che si potrebbe prendere per il valore della sua clausola rescissoria: 17 milioni di euro. Il nuovo direttore sportivo, che in Francia segue anche il centrocampista Diouf del Lens, potrebbe ottenere il budget (tra i 40 e i 45 milioni) per questi acquisti dalle cessioni dei vari Smalling, Karsdorp, Celik, Aouar e Zalewski.