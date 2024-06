Sky Sports, Friedkin scatenati: acquisto choc in Premier League

Trapelata una clamorosa indiscrezione relativa ad un acquisto davvero inaspettato da parte della proprietà giallorossa

Il calciomercato si avvicina a grandi passi e tutto il vecchio continente si prepara ai consueti restyling di rose e staff che normalmente caratterizza la stagione estiva.

Mentre Ghisolfi e De Rossi si scervellano per calcolare ogni minimo acquisto facendo fronte ad un contesto finanziario non propriamente ideale (nonostante la scomparsa dell’obbligo dei 40 milioni di plusvalenze da far risultare entro giugno abbia donato maggior serenità in termini di concepimento di nuovi acquisti), il proprietario della Roma Dan Friedkin sembrerebbe pronto a effettuare un acquisto folle in terra britannica.

Secondo quanto riportato da SkySport News, pare che il gruppo finanziario capitanato da Dan Friedkin abbia manifestato vivo interesse nei confronti dell’acquisizione dell’Everton.

BREAKING: Sky Sports News understands Roma owner Dan Friedkin is the one of the groups to have expressed an interest in buying Everton.

There are also five other groups interested in buying the club 🔵 pic.twitter.com/tyc3OqTUHi

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 8, 2024