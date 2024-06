Vola da Mourinho dopo lo svincolo: bye bye Roma

Continuano le voci di mercato sul nuovo Fenerbahçe guidato da José Mourinho e l’ultima riguarda anche la Roma

È durata pochi mesi l’assenza di José Mourinho dal calcio. Esonerato a inizio gennaio dalla Roma, l’allenatore portoghese a subito trovato una nuova panchina in vista della prossima stagione, raggiungendo un accordo molto ricco con il Fenerbahçe. Da quando è stato ufficialmente annunciato come nuovo tecnico della squadra turca, numerosi calciatori della Roma sono stati accostati i vice campioni di Turchia. Lo stesso ‘Special One’, tuttavia, in conferenza stampa ha dichiarato di non voler ingaggiare nessuno dei calciatori giallorossi, ma nonostante ciò resta una minaccia per la sua ex squadra.

Diversi profili segnalati alla dirigenza di Istanbul sono, infatti, stati accostati anche al club giallorosso, più o meno di recente. Su indicazione di Daniele De Rossi, Florent Ghisolfi e tutto lo staff dirigenziale stanno cercando due esterni difensivi, un centrale difensivo, uno o due centrocampisti di gamba, un esterno d’attacco e un centravanti. Una lista dei desideri abbastanza lunga che per essere spuntata in ogni elemento avrà bisogno anche di qualche cessione o di colpi low cost o a parametro zero.

Mourinho sfida Inter e Roma: sprint in attacco

Per quanto riguarda le opzioni a costo zero, di recente alcuni intermediari hanno (ri)offerto ai giallorossi e all’Inter il profilo di Memphis Depay, svincolatosi dall’Atletico Madrid dopo che non sono scattati i termini per il rinnovo automatico con i colchoneros. Sulle tracce dell’olandese, tuttavia, ci sarebbe anche il club di Istanbul.

Secondo ‘fichajes.net’, infatti, Mou avrebbe fatto già tre richieste precise al suo nuovo presidente. Oltre a Depay, nel mirino dello Special One ci sarebbero anche Arda Guler del Real Madrid e un altro svincolato di lusso sondato anche ai tempi della Roma: Raphael Varane. Lanciato proprio dal tecnico portoghese, il difensore francese è stato svincolato dal Manchester United dopo tre stagioni.