Chiesa alla Roma, De Rossi insiste: appuntamento già fissato

Sulla trattativa tra la Roma e Federico Chiesa bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti di mercato.

Dopo il terzo sesto posto consecutivo raggiunto in campionato, la Roma di Daniele De Rossi dovrà fare di tutto per cercare di tornare a qualificarsi per la Champions League. Il club giallorosso, infatti, non gioca una partita della massima competizione europea dalla stagione 2018/19, ovvero quella che vide gli uomini di Eusebio Di Francesco eliminati agli ottavi di finale dai portoghesi del Porto.

Questo, di fatto, è un lasso di tempo troppo grande per una squadra importante come la Roma, che negli ultimi anni ha comunque ottenuto dei grandissimi risultati a livello europeo: dalla vittoria di Conference League di due anni fa alla finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia. I capitolini, inoltre, anche in questa stagione ha fatto un bellissimo percorso europeo, visto che sono stati eliminati in semifinale della seconda competizione europea per club dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Per avere più possibilità di tornare in Champions League, però, la Roma ha sicuramente la necessità di prendere dei giocatori importanti in questa campagna acquisti estiva appena iniziata. Uno di questi potrebbe essere Federico Chiesa.

La Roma è la squadra che si sta muovendo più concretamente per prendere Chiesa

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il calciatore potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime settimane. Chiesa ha un solo anno di contratto e, almeno per il momento, non ha trovato un accordo con Giuntoli per prolungarlo. Il giocatore offensivo, inoltre, non rientrerebbe nei piani di Thiago Motta.

La Roma, quindi, è pronta ad approfittare di questa situazione contrattuale. Su Chiesa ci sono anche altri club, ma il team capitolino ( su input dello stesso De Rossi) è quello che ci sta provando con più concretezza. Nei prossimi giorni, inoltre, l’agente del calciatore, ovvero Fali Ramadani, arriverà nella Capitale per avere un primo confronto con la dirigenza romanista.

Chiesa, di fatto, è il giocatore preferito da Daniele De Rossi per rinforzare il reparto offensivo della squadra giallorossa. La prossima settimana, quindi, sarà decisiva per conoscere qualche aggiornamento in più sul futur del calciatore.