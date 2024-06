Silenzio Chiesa, la richiesta della Juventus parla chiaro. Giuntoli decisivo e nuovo avviso a Roma e Napoli.

Il nome di Federico Chiesa si sta rivelando uno dei più importanti e chiacchierati di questa primissima parentesi di calciomercato, contraddistinta dalle solite attese e speculazioni in attesa dell’apertura ufficiale di una campagna acquisti destinata, anche questa volta, a poter regalare grandi novità e cambiamenti.

Ne sanno qualcosa anche gli stessi addetti ai lavori della Roma, che hanno da tempo incassato consapevolezza di dover ponderare nel migliore dei modi le decisioni finalizzate all’apparecchiamento della nuova stagione senza poter contare sugli introiti della Champions League. Come già accaduto in passato, ciò non ha comunque impedito ai giallorossi di interessarsi a nobili nomi e situazioni, con il recente caso Federico Chiesa che ben evidenzia come, anche senza la Champions, si può cercare di arrivare a ingaggi altisonanti.

Chiesa, niente dialoghi per il rinnovo con la Juve: 30 milioni e avviso a Napoli e Roma

Il numero 7 della Juventus pare destinato a lasciare il club bianconero nel corso di quest’estate, alla luce della sortita di Massimiliano Allegri e la consequenziale perdita di centralità in un progetto che, anche in quel di Torino, è prossimo ad andare incontro a tutta una serie di grandi cambiamenti.

Se a ciò si aggiunge il fatto che il contratto di Chiesa sia in scadenza nel 2025, si comprende bene come Giuntoli, Ramadani e colleghi debbano cercare una soluzione che tuteli gli interessi di tutti. La Juventus, dal proprio canto, è ben disposta a lasciare partire il proprio esterno, al fronte di un’offerta che sia, però, ritenuta congrua del suo valore e della sua attuale condizione. Roma e Napoli, tra le varie e nobili di Europa interessate, restano alla finestra, consce delle difficoltà ma anche dei margini di inserimento in questo intrigante scenario.

A fare un punto della situazione, in particolar modo, è stato in queste ore il giornalista Paolo Bargiggia, così espressosi a Tv Play, in diretta su Twitch. “Chiesa non parla di rinnovo con la Juventus: è sul mercato e la richiesta è di 30 milioni di euro. Il rapporto con Giuntoli è buono, la Juve aspetta offerte. Per ora, non ci sono trattative formali da parte di Roma e Napoli“: