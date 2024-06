Dalla Roma al Milan, ne resta solo uno: firma gratis

Dalla Roma al Milan, firma gratis e addio decisivo: ne resta solamente uno. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Valutazioni e decisioni sono già in pieno svolgimento in quel di Trigoria, dove Ghisolfi e colleghi sanno bene di dover ponderare una serie di scelte di non trascurabile importanza, finalizzate all’apparecchiamento di un percorso che consenta di accontentare De Rossi e, soprattutto, metterlo nelle condizioni ideali per poter lavorare con il materiale umano e tecnico richiesto.

I mancati introiti Champions potrebbero sicuramente rappresentare una difficoltà ulteriore, con la quale anche i predecessori dell’ex Nizza hanno, però, dovuto fare i conti, dimostrando come la forza di volontà e sacrificio dei Friedkin sia stata spesso in grado di portare nella Capitale nomi importanti e profili più che funzionali. Senza dimenticare di errori e approdi non nobilissimi, la politica dei prestiti o dei parametri zero, pur non garantendo vittorie o grandi piazzamenti, si è rivelata in alcuni casi fruttuosa, come dimostra il recente ma temporaneo aiuto di Lukaku in zona offensiva o l’arrivo da svincolato di Paulo Dybala quasi due anni fa.

Calciomercato Roma, Hummels e un futuro sempre più italiano: Terzic decisivo

Pur cercando di investire su elementi futuribili e con i quali dare inizio ad un progetto di lunga durata e sostenibile, nelle prossime settimane sono tutt’altro che imprevedibili operazioni che permettano di rinforzare la squadra in modo sostenibile. Lo ricorda bene, ad esempio, il recente riscatto di Angelino, nonché la ricerca di uno spiraglio che consenta di prolungare la permanenza di un elemento funzionale e affidabile quale Llorente dopo le buone prestazioni dell’ultimo anno e mezzo.

Proprio nel reparto difensivo, dove sono in corso valutazioni proprio sul giocatore del Leeds nonché su uno Smalling ben lungi dalla continuità e affidabilità di un tempo, si potrebbe assistere a qualche limatura a costo zero. Negli scorsi giorni, ad esempio, alla stessa Roma era stato accostato il nome dell’affidabile quanto esperto Mats Hummels, reduce da una grande stagione al Borussia Dortmund.

Finito nel mirino anche del Milan, Hummels ha il contratto in scadenza a fine giugno: una situazione che ha generato attenzioni anche in MLS e in Arabia, con il giocatore che ha però sempre palesato preferenze per soluzioni europee. SkySport.De, a tal proposito, riferisce come la permanenza di Hummels al Borussia non sia da escludersi, previa, però, la partenza di mister Terzic.

Il rapporto con il tecnico non è mai stato dei migliori e la stessa proroga del contratto del mister, seppur probabile, non è ancora certa: qualora le strade tra BVB e Terzic dovessero separarsi, Hummels potrebbe anche valutare un rinnovo contrattuale. Altrimenti, secondo la medesima fonte, la soluzione più probabile è quella di un trasferimento in Italia.