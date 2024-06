Accordo e firma con il bomber: girandola impazzita Roma

L’attaccante ha apposto la firma sul nuovo contratto: si innesca un domino che coinvolge anche la Roma. Ecco tutti i dettagli

Cominciata ufficialmente da pochi giorni, la sessione estiva di calciomercato a livello internazionale potrebbe regalare interessanti colpi di scena a stretto giro di posta. Nel puzzle di trattative ancora tutto da comporre, il mercato degli attaccanti rappresenta una voce di nevralgica importanza.

Ne sanno qualcosa club italiani come Milan, Roma e Napoli, che stanno scandagliando quelle soluzioni con le quali rimpolpare i rispettivi reparti offensivi. Ma se i rossoneri hanno ormai virato con convinzione su Zirkzee, molto più magmatica è la situazione attaccanti per i giallorossi e gli azzurri. In procinto di salutare anche ufficialmente Romelu Lukaku, la Roma sta lavorando parallelamente su diverse piste per il reparto offensivo. Indipendentemente dalle situazioni Chiesa e Dybala, l’obiettivo di Ghisolfi è quello di regalare a De Rossi un attaccante moderno, che all’attacco della profondità abbini una predisposizione a dialogare con i compagni. Tra i diversi profili accostati ai giallorossi, quello di Jonathan David è sicuramente uno dei più caldi.

Nuovo accordo Sesko-Lipsia: domino David, la Roma osserva

Ed è a quest’altezza che le mosse della Roma si incrociano con quelle di altri club di Bundesliga e di Premier League. La concorrenza per David, ad esempio, resta ancora piuttosto folta e comprende non solo l’Atletico Madrid, da settimane sulle sue tracce.

L’attaccante canadese del Lille – ad esempio – fa gola anche all‘Arsenal, che però fino a questo momento non aveva affondato il colpo per David perché concentrato soprattutto sull’evolvere della situazione Sesko. In lizza anche per Zirkzee, i Gunners hanno tentato di far saltare il banco per Sesko intensificando il pressing sul calciatore, al quale avrebbero consegnato le chiavi dell’attacco. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, però, l’Arsenal sarà costretta a tirare i remi in barca nella corsa all’attaccante sloveno classe ‘2003, almeno per quest’estate. Il ventunenne gigante del Lipsia sarebbe infatti in procinto di definire con la firma il suo nuovo accordo con il club tedesco, sulla base di un contratto a cifre più elevate rispetto a quelle attualmente percepite.

Lo sloveno, dunque, giocherà almeno per un’altra stagione con la maglia del Lipsia. Teoricamente il nuovo scenario potrebbe cambiare anche i piani della Roma, visto che non è escluso che l’Arsenal intensifichi i contatti per David, oggetto del desiderio proprio dei giallorossi.