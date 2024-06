Addio Dybala, clausola aggirata: firma in Serie A

Il futuro di Paulo Dybala resta un nodo da sciogliere in vista del calciomercato estivo in casa Roma. Ritorno di fiamma clamoroso in Serie A e firma senza clausola.

Il conto alla rovescia per l’apertura della sessione estiva di calciomercato entra nella fase più calda ed il futuro di Paulo Dybala alla Roma ritorna un tema d’attualità. Nel mese di luglio, quando la sessione estiva sarà ufficialmente aperta, si attiverà la clausola d’addio per l’argentino, che non è stato convocato dalla Nazionale di Scaloni per la Coppa America. Nel finale di stagione amaro in casa giallorossa, la Joya ha saltato causa infortunio le ultime due gare decisive per Daniele De Rossi. Ora, a poche settimane dal via ufficiale al mercato estivo, spunta il ritorno di fiamma in Serie A per l’attaccante giallorosso.

La seconda stagione di Paulo Dybala alla Roma si è chiusa senza acuti finali. La squadra giallorossa è stata eliminata dalle semifinali di Europa League per mano del Bayer Leverkusen, prima di cedere il passo all’Atalanta nello scontro diretto per la Champions League in campionato. L’attaccante argentino ha alzato bandiera bianca nelle ultime due gare decisive della stagione, costringendo mister De Rossi a rinunciare al suo talento negli scontri da dentro o fuori. Ora, in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo, il suo futuro in giallorosso torna un nodo da sciogliere dalle parti di Trigoria. Ritorno di fiamma clamoroso sull’ex Juventus e assalto in Serie A con la clausola aggirata.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Inter – Dybala: Marotta dribbla la clausola

Due estati fa Paulo Dybala lasciò la Juventus a parametro zero, ed il suo nome infiammò la sessione di calciomercato estiva. Ora ,a due stagioni di distanza, l’Inter di Marotta e Inzaghi sembra pronta a tornare all’assalto del numero 21 della Roma, che a novembre compirà 31 anni.

Come scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Marotta vuole regalare Paulo Dybala all’Inter. L’ex dirigente juventino, oggi presidente dell’Inter, vede nella Joya un suo pupillo ed è pronto a tornare all’assalto in estate. Secondo il quotidiano la società nerazzurra avrebbe intenzione di aggirare la clausola, valida 20 milioni per i club italiani, facendo leva sull’alto ingaggio che la Roma dovrà percepire all’argentino nella prossima stagione (8 milioni). Per arrivare all’attaccante romanista l’Inter dovrà però prima vendere Arnautovic. Decisiva potrebbe essere anche la carta Champions League, competizione al quale l’argentino non partecipa da due stagioni.