Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: Frattesi chiama De Rossi

Calciomercato Roma, Davide Frattesi si racconta e incorona Daniele De Rossi come idolo. Annuncio ufficiale in vista della sessione estiva in cui è stato nuovamente accostato al ritorno in giallorosso.

Dopo aver chiuso la prima stagione con l’Inter, coronata dallo Scudetto, Davide Frattesi vuole lasciare il segno anche con la maglia dell’Italia. Il centrocampista è tornato ad essere accostato alla lista dei desideri della Roma, già sulle sue tracce dodici mesi fa quando alla fine lasciò il Sassuolo per sposare la causa nerazzurra. Le sue caratteristiche di calciatore dinamico corrispondono perfettamente all’identikit del centrocampista cercato dalla squadra giallorossa, ma nuovamente c’è lo scoglio della valutazione economica a comprometterne potenzialmente il ritorno a Trigoria.

Non è un mistero che Davide Frattesi sia la tessera mancante nel puzzle del centrocampo della Roma. Nelle scorse settimane Daniele De Rossi era uscito allo scoperto, tornando sul mancato ritorno del classe ’99 in giallorosso, come un vero e proprio rimpianto. L’Inter questa estate verserà altri 27 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, con i giallorossi pronti ad incassarne circa dieci grazie alla clausola sulla rivendita del centrocampista. I nerazzurri non sembrano intenzionati a cedere facilmente l’ex giallorosso, per cui si parla di una valutazione da almeno 45 milioni di euro in estate.

Calciomercato Roma: Frattesi si racconta e incorona De Rossi

Le vie del calciomercato sono infinite ma al momento appare complicata l’eventuale trattativa per il ritorno del giovane centrocampista alla Roma. In attesa di disputare l’Europeo in Germania con la maglia azzurra, è stato lo stesso Frattesi ad incoronare ufficialmente mister De Rossi.

Il centrocampista dell’Inter, reduce dal gol vittoria nell’ultima amichevole contro la Bosnia Erzegovina, si è raccontato in una lunga intervista concessa a ‘Repubblica’. Il classe ’99 è tornato sulle giovanili, quando dalla Lazio passò alla Roma, interrogato sulla preferenza tra le due squadre da bimbo, Frattesi non si sbilancia: “Non lo dico. Sono stato benissimo con entrambe le maglie.” Il nerazzurro è molto meno criptico quando gli viene chiesto chi sia il suo idolo nel calcio: “Tecnicamente Marchisio. Per carattere De Rossi.“