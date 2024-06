De Rossi mette la freccia: scambio clamoroso in Serie A

Calciomercato Roma, l’apertura ufficiale della sessione estiva si avvicina e De Rossi segue diversi profili della Serie A. Il tecnico giallorosso mette la freccia in corsia e spunta lo scambio a sorpresa.

Dopo i primi summit tra Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi si accendono i riflettori sulle prossime manovre della Roma con vista calciomercato estivo. Il tecnico giallorosso ha parlato dei primi incontri avuti con nuovo dirigente francese, che dovrà operare su quasi ogni reparto di campo, sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni. La prima firma ufficiale del nuovo corso giallorosso è stato il riscatto dello spagnolo Angelino dal Lipsia. Il terzino sinistro è una delle certezze da cui ripartire in corsia, mentre si attendono novità anche sulla fascia opposta.

La rifondazione della Roma passa anche dalle corsie esterne per Daniele De Rossi. Se sull’out di sinistra il punto fermo in vista della prossima stagione è Angelino, con Leonardo Spinazzola in scadenza alla fine di giugno, per la fascia di destra la situazione è in evoluzione. Nelle scorse ore sono rimbalzati voci delle sirene del Galatasaray su Zeki Celik ed anche Rick Karsdorp è sul mercato. Per quel che riguarda la lista dei desideri in entrata in casa romanista sono stati accostati due terzini protagonisti della Serie A come Giovanni Di Lorenzo, in uscita dal Napoli e Raoul Bellanova, esterno del Torino reduce da una stagione positiva in granata

Calciomercato Roma, il Torino fissa il prezzo per Bellanova: scambio a sorpresa

Il laterale ex Inter continua ad essere accostato al taccuino di Daniele De Rossi in vista della sessione estiva di calciomercato. Oltre alle piste italiane viene menzionata anche l’opzione Fresneda dallo Sporting, assistito dal procuratore Ramadani come altri obiettivi della Roma.

Mentre per quel che riguarda Bellanova le richieste economiche del Torino oscillano tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Ecco perché, secondo quanto scrive il ‘Corriere della Sera’, non è escluso che nell’operazione vengano inserite contropartite tecniche dalla Roma. In tal senso si fanno i nomi di Edoardo Bove e Nicola Zalewski come possibili pedine di scambio per arrivare al terzino destro classe 2000.