Il grande ex contro Mourinho: salta la firma giallorossa

Calciomercato Roma, firma e addio giallorosso: il pupillo di Mourinho fa saltare tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La molteplicità di questioni da affrontare in casa Roma passerà anche dal corpo di cessioni che Ghisolfi e colleghi dovrà cercare di attualizzare nel corso della sempre più vicina estate. In quel di Trigoria, come noto, si cercherà di accontentare De Rossi con la calibrazione di un percorso di entrate ed uscite che consenta al mister di allenare una squadra che ne rispecchi volontà e caratteristiche, ben ponderata anche da un punto di vista numerico, così da poter affrontare nel migliore dei modi le tre competizioni.

Non sarà sicuramente compito semplice, con dirigenza e proprietà che, in questa fase, pare aver iniziato già ad attenzionare un insieme di operazioni che potrebbero riguardare rinforzi e nuovi addii. Il nome più caldo resta quello di Federico Chiesa, parallelamente ad una lista di elementi che sarebbero finiti nel mirino come alternativa a quello che sarebbe il maestoso colpo per arrivare al numero 7 della Juventus. Frattanto, non mancano nemmeno le novità sulle possibili cessioni, destinate a riguardare tutta una serie di nomi, più e meno prevedibili.

Celik al Galatasaray non è una priorità, Wan Bissaka è il primo obiettivo dei giallorossi

Tra i vari, in questi ultimi giorni, era stato inserito anche Zeki Celik, esterno ex Lille prelevato dalla Ligue 1 due estati fa e fino a questo momento distintosi per un percorso non brillantissimo ma fatto, comunque, anche di buone prestazioni. Gli ultimi giorni, come si ricorderà, avevano regalato non pochi aggiornamenti su tale fronte.

Celik, infatti, era stato fortemente accostato al Galatasaray, rispetto al quale si era parlato anche di una presunta firma dopo l’Europeo, grazie ad un’intesa tra le due parti giallorosse. Secondo quanto appreso e riferito da Calciomercato.it, la trattativa è, però, ben lungi da una conclusione. Il Galatasaray, infatti, ha come primo obiettivo Wan Bissaka del Manchester United: qualora non si riuscisse ad arrivare al ventiseienne, ecco che la pista Celik potrebbe infiammarsi.