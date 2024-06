Accordo con la Juve, richiesta da 50 milioni: Chiesa chiude il cerchio

Le ultime indiscrezioni di Sky che riguardano le mosse della Juventus per le corsie esterne. Primo accordo raggiunto: cosa cambia per il futuro di Chiesa

L’asse Roma-Torino è ormai acceso. Dopo aver messo nel mirino Federico Chiesa, i giallorossi aspettano di capire le mosse della Juventus sugli esterni. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che i bianconeri, pur non considerando incedibile l’ex esterno della Fiorentina, non hanno alcuna intenzione di abbassarne la valutazione al di sotto dei 40 milioni di cui si parla da giorni.

Nel frattempo Cristiano Giuntoli, continuando a battere il canale con la Premier che si è acceso con Douglas Luiz, ha già fatto la sua mossa. In attesa di conoscere il futuro di Federico Chiesa, la “Vecchia Signora” avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Mason Greenwood. Reduce dalla positiva esperienza in forza al Getafe, l’esterno di proprietà del Manchester United è valutato 50 milioni di euro dai Red Devils. Cifra considerata troppo elevata da Giuntoli, che per adesso è arrivato a mettere sul piatto 30 milioni. Tuttavia, l’affondo decisivo della Juventus si materializzerebbe soltanto in caso di partenza di uno tra Chiesa e Soulé, due calciatori finiti in tempi e in modi diversi nei dossier della Roma. Scenario in evoluzione: i prossimi giorni potrebbero regalare sorprese vibranti.