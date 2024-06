Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: “Ho parlato con la società”

Per il calciomercato della Roma è arrivato in queste ultime ore un annuncio ufficiale che ha spiazzato tanti tifosi.

La Roma ha tutta l’intenzione di tornare a giocare una gara di Champions League. Tuttavia, così come ammesso dalla stesso Daniele De Rossi nelle ultime conferenza stampa della stagione che si conclusa qualche settimana fa, il club capitolino deve sicuramente rinforzare la squadra per raggiungere questo obiettivo.

Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo giallorosso, si è infatti messo subito al lavoro per cercare di accontentare le richieste di Daniele De Rossi. Quest’ultimo, infatti, ha ribadito che c’è il bisogno di prendere giocatori che abbiamo fame di raggiungere determinati obiettivi con la maglia della Roma.

In queste settimane di calciomercato estivo, infatti, la Roma è sicuramente tra i club che si stanno muovendo di più. Il primo passo di questa campagna acquisti compiuto da Ghisolfi è stato quello di riscattare Angelino dal Lipsia. Mentre su uno degli obiettivi di mercato giallorosso ci sono da segnalare delle dichiarazioni molto importanti.

Di Lorenzo: “Ho parlato con il Napoli quando è finito il campionato, si stanno scrivendo tante stronza*e!”

Il giocatore in questione è Giovanni Di Lorenzo, accostato più volte alla Roma in questi ultimi giorni. Quest’ultimo, nel corso di una conferenza stampa rilasciata dal ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti, ha infatti parlato così del suo futuro: “Se voglio lasciare Napoli? Si sta scrivendo tanto. Avrei potuto decidere di non venire, ma io sono sereno. Ho parlato con la società quando è finito il campionato, ma ora penso all’Europeo. Hanno detto che sono triste e silenzioso, ma queste sono stronza*e”.

Giovanni Di Lorenzo ha poi continuato il suo intervento. “La gente vuole mettere in giro cose che non sono assolutamente vere. Parlerò del Napoli quando sarà il momento, ora voglio pensare solo a disputare l’Europeo con l’Italia. Non mi tiro mai indietro. Stima di Conte? Può fare solo piacere, vuol dire che è stato apprezzato quello che ho fatto”.