Calciomercato Roma, doppio addio: tifosi scatenati

In vista dell’avvicinamento del calciomercato estivo, emergono succulenti sviluppi in merito a due possibili operazioni della Roma

Dopo una stagione spesa nel tentativo di riacciuffare dopo anni la zona Champions League, la gran parte dei calciatori della Roma si trova impegnata nel rettangolo verde con le rispettive nazionale e, tra Qualificazioni ai Mondiali e Europei 2024 le valutazioni sul mercato potrebbero facilmente subire repentine metamorfosi. Nella città eterna Ghisolfi, Ricchio e De Rossi stanno attentamente valutando le operazioni da compiere all’apertura del calciomercato estivo, durante il quale i capitolini si troveranno a a dover mettere in atto una vera e propria rivoluzione.

I contratti in scadenza, i prestiti in bilico, ma soprattutto la volontà di plasmare una rosa intorno alle esigenze del Comandante di Ostia, causeranno una considerevole quantità di trasferimenti, tanto in entrata, quanto in uscita. Difatti, come specificato da DDR nell’ultima conferenza stampa della stagione, a poter dire addio allo spogliatoio del centro sportivo Fulvio Bernardini non saranno soltanto calciatori in scadenza o in prestito, ma anche alcune di quelle pedine che DDR sacrificherà senza particolari patemi d’animo per accrescere il proprio potere d’acquisto. Ecco dunque che giungono sviluppi potenzialmente decisivi in merito all’avvenire di due calciatori giallorossi.

Zalewski e Aouar sorprendono in nazionale: i tifosi della Roma insorgono

I due indiziati rispondono al nome di Nicola Zalewski e Houssem Aouar, entrambi andati in gol con le maglie delle proprie nazionali ed entrambi protagonisti di accese reazioni da parte dei sostenitori giallorossi. Nel caso del terzino polacco, tra l’altro, non si è trattata di una banale marcatura, ma di un vero e proprio gioiello, che è anche valso anche la vittoria ai polacchi.

Infatti, nel corso dell’ultimo minuto dell’amichevole tra Polonia e Turchia, l’esterno giallorosso addomestica con l’esterno del piede destro un lancio tutt’altro che amichevole, punta con decisione l’area di rigore avversaria, passa tra due avversari e conclude intelligentemente sul primo palo, battendo l’estremo difensore turco. Un gol semplicemente fantastico che, una volta condiviso insieme a quello di Aouar sui canali social della Roma, ha scatenato quel tipico sarcasmo che contraddistingue la tifoseria capitolina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)

Sono stati numerosi e adirati i commenti che, al posto di gioire per le prodezze dei propri calciatori, sembravano augurarsi che tali marcature potessero ingolosire altri club e, quindi, fornire ai vertici capitolini l’occasione di sbarazzarsi dei due. Di certo appare difficile intravedere particolari particelle di positività all’interno delle stagioni giallorosse di Aouar e Zalewski, entrambi fonte di cocenti delusioni per i tifosi romanisti.

I romanisti si sono dunque detti a dir poco perplessi per il recente rendimento in nazionale dei due, a dir poco dissonante rispetto a quanto dimostrato con la maglia della Roma nel corso della stagione da poco conclusasi. Nel caso del centrocampista algerino vi è un contratto che lo lega a Trigoria fino al 2028, mentre per Zalewski la data di scadenza recita il 30 giugno del 2025. Nel caso di doppia uscita, la Roma potrebbe incassare (secondo le ottimistiche stime di Transfermarkt) fino a 20 milioni di euro.