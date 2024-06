Dalla Lazio alla Roma, arriva la conferma UFFICIALE

Dalla Lazio alla Roma, adesso c’è anche la conferma UFFICIALE dell’interesse giallorosso, e non solo, nei confronti di un giocatore che ha chiuso alla grandissima la stagione in Serie A

Arriva la conferma ufficiale da parte dell’agente. E solamente lui si poteva spingere a tanto. Un elemento che ha chiuso magicamente la propria stagione nella massima serie conquistando una salvezza clamorosa con una squadra che nel mercato di gennaio è stata praticamente rivoluzionata.

Sì, parliamo di Suslov del Verona, elemento che come detto da Michal Cierny, agente del giocatore che è intervenuto ai microfoni di TVPLAY.IT, è stato messo nel mirino non solo dalla Lazio (di lui si parla da diverso tempo e l’arrivo di Baroni potrebbe anche dare un’accelerata all’operazione), ma anche della Roma. Ma andiamo a leggere insieme le dichiarazioni che fanno enorme chiarezza sul futuro del giocatore.

Dalla Lazio alla Roma, ecco Suslov

“Suslov è molto innamorato dell’Italia e di Verona, è grato di giocare in Serie A con i gialloblù. EURO 2024? La Slovacchia è una squadra che ovviamente non è all’altezza delle big ma proverà a fare un bel percorso. In rosa ci sono giocatori forti come Skriniar” ha detto in generale, prima di entrare davvero nel vivo della questione.