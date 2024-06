La Roma ha un diavolo per capello: salta l’erede di Lukaku

La Roma ha un diavolo per capello, salta così l’erede di Lukaku: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni hanno fino a questo momento interessato il mondo Roma, alla luce dell’area rigeneratrice e riparatrice che pare destinata a toccare per l’ennesima volta gli ambienti lavorativi di Trigoria. Da qualche settimana a questa parte, Lina Soulokou e Ghisolfi sono alle prese con ponderazioni e valutazioni che riguardino la pluralità di aspetti con i quali fare i conti, al fine di consegnare nelle mani di De Rossi una squadra pronta e in grado di rispettare gli aneliti e le visioni del mister giallorosso.

Oltre ai soliti nodi riguardanti le uscite e gli snodi su rinnovi contrattuali o fine prestiti, bisognerà anche quest’anno compiere una massiccia serie di operazioni in entrata, al fine di ovviare alle diverse defezioni palesate dalla rosa e, ancora, di allungarne una coperta che è risultata, come al solito, fin troppo corta per poter affrontare nel migliore dei modi la stagione e le sue tre competizioni nella loro interezza. I reparti dove lavorare e mettere mano restano i più disparati, con un occhio di riguardo che dovrà interessare anche l’attacco, non solo sulla regione laterale.

Calciomercato Roma, la Serie A può diventare un ricordo: David nel mirino dello United

Se è vero, infatti, che le attenzioni principali di questa fase hanno riguardato soprattutto un nome caldo e interessante come quello di Federico Chiesa, è altrettanto giusto sottolineare come lo stesso terminale offensivo dovrà essere oggetto di aggiustamenti da parte di Ghisolfi e colleghi.

Il prestito di Azmoun, come noto, è prossimo alla scadenza, unitamente a quello di un Lukaku ormai quasi pronto a salutare in modo definitivo e ufficiale la Roma, salvo clamorose sorprese. Ciò giustifica le attenzioni rivolte in questa fase ai tanti nomi in attacco, tra cui figura anche quello di David. Il centravanti del Lille è uno dei pezzi pregiati della Ligue 1 nonché uno dei giocatori maggiormente appetibili in questo ruolo. Finito nel mirino anche del Milan, il canadese, però, piace non poco anche in Premier League.

Secondo il The Indipendent, infatti, sarebbe finito nel mirino del Manchester United, che vanta in questo ruolo solamente Hojlund: i Red Devils, stando a quanto si legge, lo considererebbero uno dei rinforzi ideali e lo avrebbero inserito in una lista ‘preferiti’ contenente anche Zirkzee e Ivan Toney.