Pluvalenza totale e addio Roma: svolta Nazionale

Riflettori puntati sulle manovre in uscita nel calciomercato estivo della Roma. La vetrina Nazionale fornisce un assist nella caccia alla plusvalenza netta, suonano le sirene dei campionati esteri.

Il calciomercato estivo aprirà ufficialmente i battenti il prossimo mese ed in queste settimane si gettano le basi sulle prossime manovre in casa Roma. La sessione di mercato imminente sarà la prima targata Florent Ghisolfi, che arriva in giallorosso dopo le esperienze al Lens ed al Nizza in Ligue 1. Dopo la nomina ufficiale dell’erede di Tiago Pinto è già arrivata la prima firma in entrata, con il riscatto definitivo di Angelino dal Lipsia per la corsia mancina di Daniele De Rossi. Per quanto riguarda il fronte delle cessioni un importante assist alla plusvalenza totale arriva dalla vetrina europea.

La nuova Roma targata De Rossi-Ghisolfi sta prendendo corpo, in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Sono tanti i nodi da sciogliere per il nuovo corso dirigenziale giallorosso, che potrebbe operare un restyling della rosa romanista in tanti ruoli. Particolare attenzione viene riservata alle corsie esterne, che al momento vedono il solo Angelino come punto fermo in vista della prossima stagione. A sinistra Spinazzola è destinato a partire in scadenza di contratto, mentre sull’out destro sono in bilico sia Celik, accostato nuovamente al Galatasaray, che Rick Karsdorp, per cui si cercherà una sistemazione definitiva. Per quel che riguarda le corsie offensive in odore di addio c’è il giovane Nicola Zalewski.

Calciomercato Roma, Zalewski in vetrina con la Polonia: sirene estere

L’esterno nato a Tivoli, che ha scelto di rappresentare la Polonia patria dei suoi genitori, si sta mettendo in vetrina con la sua Nazionale. Nell’amichevole vinta contro la Turchia il classe 2002 ha siglato il gol della vittoria, con una serpentina ed un colpo da biliardo dal limite dell’area.

L’exploit in Nazionale può fungere da volano per la vendita del 22enne in estate in casa Roma. Il ragazzo è cresciuto a Trigoria e la cessione del suo cartellino rappresenterebbe una plusvalenza totale, come scrive il ‘Corriere dello Sport’. Sull’esterno polacco restano attive le sirene della Premier League e della Bundesliga, in caso di exploit ad Euro 2024 la sua valutazione potrebbe lievitare.