Promozione Belotti: la festa non è ancora finita

Dopo il prestito alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, dove ha sfiorato la vittoria della Conference, per Andrea Belotti bisogna registrare delle novità.

Dopo aver sfiorato la seconda finale di Europa League consecutiva e la qualificazione alla prossima all’edizione della nuova super Champions League, l’attenzione della Roma è tutta rivolta verso il calciomercato. Queste, infatti, sono le prime settimane di questa sessione estiva di campagna acquisti.

La Roma, quindi, è al centro di tante trattative in entrata. Il nome più caldo in casa giallorossa è sicuramente quello di Federico Chiesa, anche perché è stato messo in vendita dalla stessa Juventus. L’ex giocatore della Fiorentina, di fatto, sarebbe stato designato da Daniele De Rossi come primo obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo.

In attacco, considerando il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea, la Roma ha sicuramente di compiere degli acquisti molto importanti. Tuttavia, in attesa che arrivino ulteriori aggiornamenti sulla trattativa per portare Federico Chiesa nella Capitale, nel reparto offensivo giallorosso ci sono degli importanti aggiornamenti sul futuro di Andrea Belotti.

Calciomercato Roma, Parma e Como sono sulle tracce di Andrea Belotti: ecco le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo de ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, sul centravanti italiano ci sono gli interessi di due squadre che hanno appena festeggiato la promozione nel massimo campionato italiano. I due team in questione sono il Parma di Fabio Pecchia ed il Como di Cesc Fabregas.

Dopo aver giocato la seconda parte di questa stagione in prestito alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, quindi, Andrea Belotti dovrebbe cambiare ancora una volta squadra. Il centravanti nella sua esperienza in maglia viola ha segnato 4 gol nelle 24 partite giocate, sfiorando anche la vittoria della Conference League. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro dell’ex Torino, che ha ancora un anno di contratto con la Roma.