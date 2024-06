Roma ai sauditi, è successo ancora: l’accordo fa saltare il banco

Le voci sull’interesse di importanti esponenti sauditi all’acquisto della Roma non si placano. Ecco l’ultima indiscrezione

Archiviata una stagione in chiaroscuro che comunque ha portato in dote una semifinale di Europa League e la partecipazione alla stessa anche nel prossimo anno, la Roma si prepara a vivere un’estate molto importante sotto tanti punti di vista.

La volontà di non ridimensionare l’organico da consegnare a Daniele De Rossi e di assecondarne le indicazioni tecnico-tattiche in linea con gli obiettivi di bilancio è concreta. Da qui i rumors che accostano alla Roma obiettivi espressamente richiesti dal tecnico giallorosso. I mesi immediatamente precedenti l’inizio della sessione estiva di calciomercato, però, si sono aperti con le voci riguardanti una possibile cessione del club da parte dei Friedkin, con il contestuale ingresso in società di acquirenti arabi. Sirene che – legate a possibili investitori italiani – in realtà si erano fatte più intense già alla fine del 2023, per smentire le quali la proprietà a stelle e strisce della Roma fu ‘costretta’ a diramare un comunicato ufficiale.

Gli arabi ritornano a bussare alla porta della Roma: la posizione dei Friedkin

Negli ultimi mesi, però, le indiscrezioni relative ad una possibile cessione della società da parte dei Friedkin sono ritornate a prendere quota. L’opzione saudita era emersa in modo molto più marcato rispetto a quanto successo l’anno scorso. Anche in questo caso, però, è arrivata una smentita ufficiale del club, questa volta per il tramite della Ceo Lina Souloukou.

Nonostante mesi di calma apparente in cui è emersa la possibilità per i Friedkin di acquistare l’Everton, il filo diretto tra l’Arabia e la Roma non sembra essersi interrotto. A fare il punto della situazione sui possibili scenari in casa giallorossa, ad esempio, è stato il portale Antonio Corsa.it che ha approfondito soprattutto un tema. Secondo quanto riferito, la Roma sarebbe la squadra del cuore di Turki Al Sheikh, l’advisor della Corte Reale nominato da Re Salman a capo dell’Authority per l’Entertainment. Non si tratta di una ‘figura’ banale. Dopo aver già acquistato la Roma nel 2023, Al Sheikh sembrerebbe essere nuovamente intenzionato a raccogliere l’eredità dei Friedkin alla guida del club giallorosso.

Sarebbe proprio questo il motivo per il quale è nata la collaborazione tra la Roma e Riyadh Season; collaborazione che non è escluso possa coinvolgere a stretto giro di posta anche Saudia. Come già ribadito, però, i Friedkin hanno sempre smentito ogni voce relativa ad una presunta ipotesi di cessione del club. Ad ogni modo, staremo a vedere se emergeranno novità concrete nel corso delle prossime settimane.