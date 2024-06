Vlahovic ‘scambiato’ con un altro bomber: Juventus choc

Vlahovic ‘scambiato’ con un altro bomber. La Juventus che verrà, dopo l’addio clamoroso e chiassoso di Massimiliano Allegri, intriga molto. Molti.

La Juventus di Massimiliano Allegri è finita la notte dell’Olimpico. La vittoria in Coppa Italia, e tutto quanto accaduto durante, e dopo, ha di fatto dato avvio ad una nuova era.

Cristiano Giuntoli ha ‘ingoiato’ in silenzio la reazione poco ‘Olimpica’ di Allegri al termine della gara che ha visto la Juventus vincere la Coppa Italia, pregustando già il suo domani lavorativo. Un domani assai prossimo che avrebbe finalmente visto Thiago Motta sulla panchina bianconera.

Quanto muterà la Juventus in termini quantitativi, ovvero quanti volti nuovi oltrepasseranno i cancelli della Continassa il prossimo 10 luglio, giorno del raduno della Juventus? Forse una mano soltanto non basterebbe, e forse nemmeno due, se le reali intenzioni del direttore tecnico bianconero si trasformassero in realtà.

Difesa, centrocampo ed attacco. I reparti saranno ritoccati, o rivoluzionati, secondo quanto le finanze a disposizione della società bianconera, ed il mercato stesso, potranno permettere. Il giornalista di Sky, Fabio Caressa, ha provato ad ipotizzare un possibile mercato della Juventus.

Le sue attenzioni si sono concentrate sul reparto d’attacco. Cosa, o meglio, chi è meglio per la Juventus?

Addio Vlahovic, è meglio Zirkzee!

Fabio Caressa si è lasciato andare a liberi pensieri sulla Juventus. Lo ha fatto a casa sua, lavorativamente parlando, ovvero a Sky Sport.

Pensieri di inizio estate, in piena libertà come si addice alla stagione, ma che impediranno profonde riflessioni, Il tema è il profilo di attaccante ideale per la Juventus e per il Milan:

“Dal punto di vista strategico, ritengo che Vlahovic sarebbe più adatto al Milan, mentre Zirkzee potrebbe essere una buona opzione per la Juventus. Zirkzee, infatti, è stato fondamentale per Thiago Motta, in quanto è bravo a venire incontro alla squadra e a far giocare i compagni, anche se non segna molti gol“.

La Juventus, e Thiago Motta, ritengono Dusan Vlahovic colonna portante del progetto Juventus, nonostante un non più sostenibile ingaggio che la prossima stagione andrà in doppia cifra, mentre Joshua Zirkzee sembra ad un passo dal Milan. A meno che Giuntoli e Motta non ascoltino a Fabio Caressa…