Zaniolo in nerazzurro: prezzo già fissato

Nicolò Zaniolo non ha futuro in Premier League e sembra pronto ad un nuovo trasferimento in questa finestra estiva: c’è una pista nerazzurra

L’ex giocatore della Roma interessa a diverse squadre e dopo non aver trovato molto spazio nell’Aston Villa di Unai Emery tornerà al Galatasaray, prima di provare un’altra esperienza. I giallorossi guardano interessati per un bonus economico da ricevere.

La Roma sta guardando con estremo interesse a quanto può accadere nelle prossime settimane a Nicolò Zaniolo. Si perché il giocatore azzurro, costretto a saltare gli Europei per infortunio, ha deciso che è arrivato il momento per lui per tornare in Italia. In Premier League non si è trovato male ma all’Aston Villa non è riuscito a trovare lo spazio che si immaginava, finendo per cadere nel dimenticatoio. Estimatori in Serie A non mancano e in passato si era parlato anche di un suo clamoroso ritorno nella Capitale.

Né la Lazio né la Roma hanno però intenzione di acquistare l’esterno di Massa, nonostante in più di un’occasione ci siano stati dei contatti con il suo entourage. Chi potrebbe fare sul serio per strapparlo al Galatasaray è invece l’Atalanta, che dopo aver vinto l’Europa League ha soldi da investire sul mercato. I nerazzurri sarebbero destinazione gradita, ma devono prima trovare la quadratura del cerchio con il club turco.

Nicolò Zaniolo, possibile ritorno in Italia all’Atalanta: alla Roma spetta un bonus

Per quanto riguarda la cessione di Zaniolo al Galatasaray, la Roma incassò un anno e mezzo fa 16,5 milioni di euro, a cui però aggiungere il 20% sulla futura rivendita. In realtà il bonus da maturare per i giallorossi italiani è leggermente più complesso. Si tratta di 2 milioni di euro in caso di qualsiasi rivendita con prezzo superiore ai 20 milioni, mentre il 20% andrebbe calcolato sulla differenza tra il prezzo di cessione e i 16,5 sborsati dal Galatasaray.

Al momento si parla di una proposta del Villarreal per il classe ’99 che potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro, quindi per la Roma praticamente nulla. La trattativa tra Vigorelli e gli spagnoli non decolla però, perché il ragazzo preferirebbe una chiamata dell’Atalanta, potenzialmente interessata su richiesta di Gasperini, che stima molto Zaniolo. Nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità a riguardo.