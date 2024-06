Dalla Juve alla Roma con la clausola: ha già detto sì

Dalla Juve alla Roma: il bomber arriva con la clausola e ha già detto di sì. Ecco la situazione attorno alle prestazioni di un elemento già accostato ai giallorossi. De Rossi si è fatto avanti

Per il secondo anno di fila il suo nome viene accostato alla Roma. E chissà, magari stavolta è quella giusta. La Roma ha sondato – secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista di Dazn Orazio Accomando – Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid.

In una recente intervista l’ex Juventus ha parlato chiaramente della possibilità di un addio alla Spagna. E siccome in Italia ha degli interessi, e la moglie Alice Campello è italiana, allora ecco che c’è la voglia di tornare nel massimo campionato italiano. La Roma avrebbe chiesto informazioni sulla questione, sapendo di avere ovviamente il via libera da parte del giocatore. Secondo Accomando la situazione è sicuramente da monitorare nel corso delle prossime settimane.

Dalla Juve alla Roma, c’è Morata

“I giallorossi rappresentano una concreta possibilità” si legge ancora sul profilo X del giornalista citato prima. Ma noi non possiamo fare a meno di rimarcare che, in tutto questo, si è parlato anche della Juventus che a quanto pare potrebbe mettere Kostic sul piatto come contropartita tecnica per arrivare all’attaccante che ha vissuto già due esperienze a Torino. E infine ci sarebbe anche una clausola sul cartellino del giocatore. Magari quella la Roma la potrebbe pagare per chiudere la questione.

Certo, a Roma c’è Dybala, amico intimo del giocatore spagnolo che potrebbe fare la differenza decisamente nella decisione finale. Ma quando si parla di un giocatore di questo calibro non è mai così semplice riuscire ad arrivare a dama. La Roma comunque c’è, e magari cedendo Abraham – il maggiore indiziato a lasciare Trigoria – allora le parti anche sotto l’aspetto economico si potrebbero avvicinare. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, ma la pista è davvero concreta e da seguire con molta attenzione.