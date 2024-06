Dalla Roma al Napoli: non solo Lukaku, doppietta Conte

Dalla Roma al Napoli, doppietta Conte: non solo Lukaku. 70 milioni sul piatto, ecco cosa sta succedendo.

Un nome importante e nobile come quello di Antonio Conte non poteva che scuotere e intrigare una piazza come quella di Napoli, reduce da un post-scudetto a dir poco negativo, da archiviare prontamente con un ribaltone ad effetto come quello generato dall’annuncio da parte di De Laurentiis di un tecnico come quello leccese.

L’impatto e il peso del duro lavoro dell’ex Juventus sarà sicuramente valutato e visionato nel corso di un cammino che intriga non poco i tifosi campani, ora speranzosi di poter assistere ad una campagna acquisti non poco degna di nota. Come in casa Roma, anche in quel di Castelvolturno bisognerà apportare diverse modifiche in numerosi reparti, accontentando le pretese di un mister noto per le sue specifiche e mirate richieste, che potrebbero prossimamente intrecciarsi anche con il mondo giallorosso.

Conte e la ricerca del dopo Osimhen, non solo Lukaku: contatti costanti per Omorodion

Anche in quel di Napoli, infatti, si è alla ricerca di un rinforzo in attacco, finalizzato ad apportare modifiche ad una regione di campo apparsa mortifera per gli avversari fino a poco più di un anno fa, ma che potrebbe prossimamente risentire del sempre più probabile addio a Victor Osimhen.

Diversi i nomi messi nel mirino da Manna e colleghi, con un occhio di riguardo anche a Romelu Lukaku, tra i preferiti, da sempre, di Antonio Conte, ma valutato dal Chelsea circa 35 milioni di euro. Una cifra non abbordabilissima che, dopo aver irretito la Roma, dovrà quantomeno rappresentare un parametro di valutazione in quel di Napoli. Qui, intanto, si continua a seguire anche un altro obiettivo monitorato in quel di Trigoria: trattasi di Samu Omorodion, centravanti spagnolo individuato come erede ideale di Osimhen.

Secondo Calciomercato.it, Manna sarebbe in contatto costante con l’entourage del giocatore, valutato tra i 30 e i 32 milioni di euro e rappresentante una pista più futuribile rispetto allo stesso Lukaku. Da capire, dunque, l’evoluzione di una vicenda che, per certi versi, coinvolge anche lo stesso Milan, nel recente passato accostato allo stesso Big Rom, che dopo la parentesi alla Roma, si appresta a vivere un’altra estate da protagonista di mercato.