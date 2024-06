De Rossi lo manda a Torino: colpo Roma con lo scambio

De Rossi lo manda a Torino: la Roma sogna il colpo in Serie A con lo scambio per abbassare le richieste economiche. Ecco la situazione che si sta creando. Pressing giallorosso

La Roma ha alzato il pressing per un giocatore che piace e anche molto a Daniele De Rossi. Un elemento di gamba che i giallorossi vogliono portare nella Capitale.

Il suo nome circola da un poco di settimane dalle parti della Capitale, e adesso i pensieri del giocatore sono tutti verso l’Europeo e non sul suo futuro. Certo, gli agenti lo staranno sicuramente informando dell’evolversi della situazione, una situazione che vede protagonista la Roma che secondo le informazioni riportate da tuttomercatoweb sarebbe in pressing per cercare di chiudere l’affare. Raoul Bellanova, esterno del Torino, è uno degli obiettivi, ormai appare evidente.

De Rossi vuole Bellanova: affare con lo scambio

Il Torino, dopo averlo preso dal Cagliari successivamente al mancato riscatto dell’Inter, lo valuta intorno ai 25 milioni di euro. Urbano Cairo si potrebbe accontentare anche di meno, ma sotto i 20 non si scende. Una cifra che la Roma, così come anche noi di Asromalive.it vi abbiamo spiegato, non vuole spendere, almeno per quanto riguarda il cash, quindi dalle parti di Trigoria si stanno cercando degli elementi, magari giovani, che possano fare al caso dei granata per abbattere i soldi da versare nelle casse dei piemontesi.

C’è assolutamente voglia di chiudere la trattativa nel minor tempo possibile anche perché, qualora Bellanova con la maglia azzurra riuscisse a fare un ottimo Europeo, la richiesta granata potrebbe aumentare. Non è facile comunque chiudere in tempi brevi, soprattutto perché il Torino spera, ovviamente, di ricavarci il massimo possibile dal cartellino del giocatore. Vedremo come andrà a finire, ma la cosa certa è che la Roma c’è. Eccome.