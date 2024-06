Dybala alla Juventus: Giuntoli ha già deciso

Il futuro di Paulo Dybala tiene ancora banco in casa Roma: ecco la situazione attorno alla Joya e la posizione della Juventus nei confronti dell’attaccante giallorosso

Come anticipato in tempi non sospetti il tema è bello caldo. Troppo. Per un paio di motivi che sono sotto gli occhi di tutti. Quello principale è relativo alla clausola rescissoria di 12milioni di euro, valida per l’estero e per tutto il prossimo mese di luglio, che un poco di paura ai tifosi della Roma la mette. E poi c’è anche quel contratto in scadenza alla fine della prossima annata. Quindi la questione Dybala tiene banco.

Del suo futuro si è parlato molto e se ne parlerà ancora per molto. Fiumi d’inchiostro fin quando non verrà fatta ufficialmente chiarezza all’esterno. Perché senza dubbio, in cuor suo, la Joya sa già quello che vuole fare. Nelle ultime ore, inoltre, si è anche parlato di quello che potrebbe essere un interessamento della Juventus per il giocatore. Ma secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Mirko Nicolino, non c’è niente da temere per la Roma.

Dybala alla Juventus, Giuntoli ha deciso così

“La Juventus di Giuntoli non prende in considerazione un ritorno di Paulo Dybala” ha scritto sul proprio profilo X il giornalista. Quindi non ci sarà un ritorno in bianconero dell’argentino che, come ricordiamo, è stato scaricato dalla Vecchia Signora che non gli ha rinnovato il contratto dopo che per molto tempo si era parlato anche di un accordo trovato. Dopo aver lasciato Torino si è trasferito a Roma, iniziando una storia d’amore con la città e con i tifosi che speriamo possa continuare a lungo.

Rimangono comunque vive – sempre per la clausola citata prima – le piste che portano all’estero: tra Premier League e Arabia Saudita qualcuno potrebbe bussare alla porta della Roma nel corso del prossimo mese. Ma la decisione finale, come sempre, spetterà al giocatore. Che, a sensazione, non è che abbia tutta questa voglia di lasciare Roma. Vedremo.