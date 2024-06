La Roma scende in campo per Morata: il primo blitz è servito

Calciomercato Roma, la situazione riguardante Alvaro Morata è sempre più calda: ecco cosa sta succedendo

Tanti i nodi e le relative attese all’interno di un calciomercato che, pur non essendo ancora iniziato in modo ufficiale, sta permettendo di registrare importanti novità e margini di cambiamento già in queste primissime settimane di giugno. In un percorso destinato ad essere contraddistinto anche dalle grandi ingerenze dell’Europeo, in quel di Trigoria si valutano e studiano le mosse da compiere con Ghisolfi e colleghi per garantire a De Rossi una squadra rimodernata e cambiata rispetto a quella allenata nel corso degli ultimi sei mesi del precedente campionato.

Il sostrato sul quale intervenire con modifiche e cambiamenti resta nobile, al netto di limiti e defezioni con le quali bisognerà necessariamente fare i conti, soprattutto in alcune zone di campo. Tra le varie, una di quelle maggiormente attenzionate è tornata ad essere quella dell’attacco, alla luce della scadenza del prestito di Lukaku e delle complicate richieste da parte del Chelsea, forse eccessive per le possibilità della Roma e l’età e il recente rendimento di Big Rom. Un esborso così nobile rappresenterebbe un rischio di non poco conto, con consequenziale virata degli addetti ai lavori su altri nomi.

Calciomercato Roma, atteso un contatto con Morata: è il preferito dei Friedkin

Uno dei più caldi per l’attacco resta certamente quello di Federico Chiesa, da ascriversi, però, nel corpo di valutazioni condotte dalla Roma per le regioni esterne del campo. Per quanto concerne il riferimento centrale offensivo, l’assenza di Lukaku e la scarsa sicurezza palesata da Abraham anche in questi primi mesi post-infortunio rendono delle operazioni su questo fronte quantomeno preventivabili.

Particolare attenzione, da tale punto di vista, va fornita a quanto riferito da Marco Conterio, rispetto ad uno scenario Morata emerso con veemenza in queste ultime ore, con aggiunta di novità di non poco conto su un nome che, proprio la scorsa estate, era finito in orbita giallorossa per il medesimo anelito del club al rinforzare la rosa con un nome importante in questa regione di campo.

La posizione ben lungi dalla centralità con l’Atletico Madird, unitamente alla forte conoscenza del nostro campionato, renderebbe un ritorno in Serie A cosa non poco gradita all’ex Juventus. A tal proposito, la su citata fonte riferisce di un possibile contatto tra i giallorossi. e l’entourage di Morata, annoverabile tra i grandi sogni dei Friedkin per rinforzare l’attacco della nascente Roma di De Rossi.