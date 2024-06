Mourinho e i tifosi della Roma: Olimpico già ‘dimenticato’

Mourinho e un ricordo ancora fresco della Roma, dalla Conference al rapporto coi tifosi: Olimpico già dimenticato.

Il peso e l’impatto di José Mourinho sulla Capitale è stato evidente quanto importante sin dal primo momento, come ben ricorda quel legame viscerale creato e mai lenitosi del tutto con una piazza che, circa sei mesi fa, si è vista costretta salutare anzitempo e in modo quasi inatteso un personaggio così tanto amato come lo Special One.

Tanti i momenti e i punti topici di un legame fatto di tantissimi alti ma, al contempo, arrivato ad una condizione che ha poi lasciato intendere la necessità di una separazione tra lo Special One e il mondo di Trigoria tutto. Nella seconda parentesi di stagione, ci ha pensato De Rossi a riportare una ventata di brio e novità, senza però che lo Special One lasciasse in modo definitivo i ricordi e i cuori di una piazza cui sarà indissolubilmente e reciprocamente legato.

Mourinho a tutto tondo, dalla Conference alla lealtà dei tifosi della Roma

Dopo diverso tempo dal suo addio alla Roma, ad ogni modo, un nome così importante e amato continua a far parlare di sé, anche alla luce di esternazioni sullo stesso mondo giallorosso e possibili ingerenze in un calciomercato che, da quando il portoghese ha firmato con il Fenerbahce, potrebbe porlo in qualche modo sulla strada degli addetti ai lavori di Trigoria.

Dopo le esternazioni taglienti delle ultime parentesi, ad ogni modo, Mourinho ha rilasciato un’altra intervista a TNT Sport, dove si è raccontato da un punto di vista personale, oltre che professionale. Lo Special One, in particolar modo, ha indugiato anche sul suo recente passato alla Roma, del quale ha parlato poco dopo aver dato una risposta, forse, scontata, ma che potrebbe non passare sotto traccia.

Alla domanda su quale sia il suo stadio preferito, Mourinho ha, infatti, risposto “San Siro“. A ciò, quindi, ha fatto seguito un’altra carrellata di risposte: “Il mio trofeo preferito è sempre l’ultimo, ossia la Conference League. Con le atmosfere, sono sempre stato fortunato, l’Old Trafford è sempre l’Old Trafford, così come il Bernabeu, San Siro o Stamford Bridge. Ma devo dire che per un club non abituato a vincere, i tifosi della Roma sono molto legati e fedeli alla squadra“.