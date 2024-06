Un portiere goleador nel mirino: sorpresa Roma per il vice Svilar

Calciomercato Roma, spunta un profilo a sorpresa per i giallorossi come vice Svilar. La curiosità sulla quale porre l’accento

Tra i tanti spunti evidenziati, in casa la stagione appena conclusa ha portato in dote ottime risposte tra i pali grazie alla definitiva esplosione di Mile Svilar. Lanciato da José Mourinho nel match di San Siro che ha decretato l’esonero del tecnico portoghese, l’estremo difensore classe ’99 ha proseguito la sua crescita in una seconda parte di stagione che lo ha definitivamente consacrato.

L’ascesa di Svilar ha dunque ridimensionato – e di fatto annullato – il minutaggio di Rui Patricio. In procinto di chiudere ufficialmente con l’esperto portiere portoghese, la Roma già da tempo si sta guardando attorno alla ricerca di nuove soluzioni. A tal proposito, occhio al possibile asse Roma-Belgio. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, nei dossier giallorossi sarebbe finito il profilo di Arnaud Bodart. Il portiere belga classe ’98 milita attualmente nello Standard Liegi, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato Roma, idea Bodart per la porta: le ultime

Chiusa una stagione nella quale ha incassato complessivamente 35 reti, l’estremo difensore belga è praticamente cresciuto nelle fila dello Standard, nelle cui giovanili ha mosso i primi passi prima di esordire in prima squadra nel 2017.

La Roma avrebbe dunque avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Bodart. Tra i diversi dati che lo vedono protagonista, ce n’è uno che è impossibile non attenzionare: il belga nativo di Seraing – il 22 novembre 2020 – è infatti riuscito a mettere a segno un gol nei minuti di recupero della sfida contro l’Eupen, sigillando il match sul definitivo 2-2.