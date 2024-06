Avviso ufficiale al Milan: salta l’iscrizione al campionato come specificato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Ecco lo scenario che si apre attorno ai rossoneri

Ufficiale, così come confermato dal presidente federale Gabriele Gravina. C’è una sola squadra che non ha raggiunto i requisiti giusti per l’iscrizione al prossimo campionato e che di conseguenza è stata estromessa.

Con una nota apparsa sul sito ufficiale della Figc, si legge che l’Ancona non ha “presentato nessun ricorso, non ha ottenuto la concessione della licenza per il campionato di Lega Pro”. Insomma, Ancona escluso dalla terza serie italiana con Gravina contento che, alla fine di giugno, come aveva annunciato, tutti gli organici dei campionati professionistici del prossimo anno saranno pronti. E non come successo lo scorso anno quando in Serie B addirittura erano slittate le prime partite per via dei ricorsi di alcuni club.

Avviso al Milan, via libera per la seconda squadra

E chi potrebbe prendere il posto dell’Ancona? Il Milan, ad esempio, sembra essere intenzionato a creare la squadra Under 13 come hanno già fatto Juventus da un poco di anni e l’Atalanta la passata stagione. I rossoneri quindi vogliono prendere l’esempio, visto che senza dubbio avranno la possibilità di fare crescere i propri giovani dentro un campionato sicuramente importante, con gente di categoria, e che aiuta a prendere esperienza con un calcio diverso rispetto al settore giovanile.

“Per completare l’unica vacanza di organico – si legge nella nota della federazione – il Consiglio ha provveduto ad approvare i criteri per i ripescaggi che prevedono al primo posto una Seconda Squadra del campionato di Serie A, con data ultima per la presentazione delle domande il prossimo 25 giugno”. “Se dovesse esserci un’altra Seconda Squadra – ha aggiunto il presidente federale – sarebbe un ulteriore motivo di vanto e un segnale di qualità anche per il campionato di Lega Pro. Passeremmo nell’arco di due anni da una a tre Seconde Squadre”. E tutto lascia presagire che sarà proprio così.