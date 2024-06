Calciomercato Roma, costa un “capitale”: rifiutati 35 milioni

La Roma di Daniele De Rossi si prepara ad affrontare un calciomercato scoppiettante. Ecco le ultime su uno degli obiettivi giallorossi

Ormai appare quasi ridondante ricordare come alla Roma di Daniele De Rossi occorrano urgentemente delle certezze relative ai tentativi da effettuare all’apertura del mercato estivo, in particolare per sopperire all’inevitabile emigrazione in atto nel reparto offensivo.

Romelu Lukaku pare destinato ad unirsi alla nascente corazzata partenopea di Antonio Conte, Sardar Azmoun non verrà riscattato dal Leverkusen per 12,5 milioni di euro e in Tammy Abraham sembrerebbe crescere un sentimento nostalgico nei confronti dell’Inghilterra, da cui stanno giungendo svariate voci in merito all’interessamento di alcuni club della Premier League.

Ecco dunque che, oltre al reparto difensivo, è in attacco che i vertici capitolini dovranno concentrare le proprie forze, iniziando a tastare il terreno per quanto concerne i nomi segnati sui taccuini di Ghisolfi e Ricchio.

Le velleità tecnico-tattiche di DDR presuppongono l’innesto di esterni offensivi propensi all’inserimento, ma occorre anche un centravanti in grado di rappresentare un pensiero fisso per i difensori avversari, così da permettere alle ali di penetrare con maggiore libertà di movimento.

L’Atletico rifiuta 35 milioni per Omorodion, la Roma trema

Nel corso delle ultime settimane sono stati numerosi i nomi orbitati intorno al pianeta Roma e, tra questi, uno dei più chiacchierati tra i corridoi di Trigoria è certamente quello di Samu Omorodion. Dopo una piacevole stagione spesa tra le fila del Deportivo Alaves, il talento nigeriano classe 2004 è destinato a rientrare all’Atletico Madrid, che ne detiene il cartellino.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X(Twitter), pare che il club del Cholo Simeone abbia rifiutato una generosa offerta di 35 milioni di euro proveniente dal West Ham.

Una notizia poco incoraggiante per i giallorossi (ma anche per il Napoli di Conte, che aveva effettuato dei sondaggi relativi al 20enne di origini nigeriane), che, per sperare di smuovere le acque, si troverebbero quindi costretti ad offrire intorno ai 40 milioni di euro. Secondo Romano non vi è stata ancora nessuna reale proposta, né tantomeno un’offerta concreta.