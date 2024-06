Calciomercato Roma, primo colpo Ghisolfi: sconto sulla clausola

La Roma apre il proprio mercato con un colpo a sorpresa: Ghisolfi è pronto a pagare la clausola per portarlo subito a Trigoria da De Rossi

Il neo ds francese sta cercando di completare la rosa con dei colpi mirati, che guardino sia al presente ma anche alla prospettiva futura. In particolare c’è un nome che sembra vicinissimo alla firma con i giallorossi.

Si comincia a muovere qualcosa in casa Roma sul fronte mercato. Dopo la riunione che si è tenuta un paio di giorni fa a Trigoria, con Dan e Ryan Friedkin (videocollegati) De Rossi e Ghisolfi, sembra ci sia stata un’accelerata per mettere a segno il primo colpo. Arrivati a metà giugno, con molte operazioni da completare non si può perdere tempo e per questo ogni giorno può essere utile. I reparti da rinforzare sono molti e l’allenatore ha già indicato a suo avviso quali sono le priorità.

Tra difesa, centrocampo e attacco servono almeno 4-5 titolari, se veramente c’è intenzione di provare a rientrare in Champions League. Ovviamente, come sottolineato ancora una volta dalla proprietà, non si può tralasciare l’importanza dei giovani e dei colpi in prospettiva. Proprio per questo sembra che il primo acquisto della campagna acquisti estiva dei giallorossi sia un talento classe 2007.

La Roma piazza il primo colpo di mercato: Ghisolfi pesca un terzino sinistro in Spagna

C’è grande attesa per capire quali saranno le prime mosse di Ghisolfi e ora siamo arrivati alle risposte tanto attese. Come fanno sapere dalla Spagna, secondo il portale estadiodeportivo.com, la Roma è ad un passo dal chiudere l’acquisto del 17enne Buba Sangare. Il classe 2007 è un terzino sinistro che in questa stagione si è affacciato per la prima volta in prima squadra, mettendo insieme 3 presenze con il Levante tra Liga e Coppa del Re.

Su di lui c’è una clausola di 2 milioni ma sembra che si possa chiudere per poco meno di un milione e mezzo. Tra l’altro Sangare ha fatto segnare anche un record quest’anno, diventando il più giovane esordiente con la maglia del Levante in Liga. Su di lui c’era anche l’interesse del Betis Siviglia ma Ghisolfi pare aver anticipato tutti. Vedremo se sarà subito aggregato alla prima squadra o rimarrà in Primavera.