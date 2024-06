Chiesa ha rifiutato una big: via libera Roma

Il futuro dell’attaccante bianconero è al centro dell’attenzione mediatica. Quale la sua futura destinazione? Arriva il grande rifiuto

E’ in Germania con la nazionale azzurra di Luciano Spalletti. L’Italia Campione d’Europa in carica confida molto in Federico Chiesa. Per l’attaccante bianconero, classe 1997, si sta avvicinando sempre più il momento della decisione finale. Probabilmente la più importante della sua carriera.

Al suo procuratore, Fali Ramadani, non certo l’ultimo arrivato, ha chiesto di essere lasciato tranquillo. Vuole disputare un grande europeo. Vuole bissare l’edizione inglese del 2021 quando è stato uno degli artefici del trionfo dell’Italia targata Mancini-Vialli.

E’ ambizioso, Federico Chiesa. Perfettamente cosciente della propria forza. Un primo anno alla Juve esaltante, conclusosi proprio con il trionfo azzurro. Poi il grave infortunio, datato gennaio 2022. Due stagioni buttate via ad inseguire un recupero ed una condizione maledettamente difficili da ritrovare.

Poi le incomprensioni con Massimiliano Allegri e quel suo velato timore di incorrere nuovamente in un lungo e drammatico stop. Tutto questo ha portato ad oggi. Ad un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e che la Juventus vorrebbe rinnovare, anche soltanto per un anno. Alle sue condizioni, però.

Condizioni che non convincono l’attaccante di Genova. Federico vuole una Juventus dove Chiesa sia al centro del progetto tecnico, con ingaggio pari al ‘ruolo’ ricoperto.

Intrigo Serie A per Chiesa, ci prova il Barcellona: risposta immediata

La vicenda-Chiesa, con tutte le implicazioni del caso, non incuriosisce soltanto i club nostrani. In giro per l’Europa sono diversi i top club che hanno drizzato le antenne orientandole verso la Continassa.

In Italia Roma e Napoli inseguono il sogno di ingaggiare Federico Chiesa. Trattasi, però, di una trattativa complessa. Ed è proprio quell’ambizione di cui sopra a rendere il tutto più complicato e a spingere l’esterno della Juventus a guardare fuori dai patri confini. E dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti. La fonte è elnational.cat che riferisce di come il Barcellona sia fortemente interessato all’acquisito di Federico Chiesa. Il nuovo tecnico blaugrana, Hans-Dieter Flick, ritiene che tra le priorità della compagine catalana, in vista della prossima stagione, vi sia l’acquisto di un forte esterno per la fascia sinistra.

Curioso notare come il tecnico tedesco intenda schierare il Barcellona con il 4-2-3-1. Il medesimo modulo che dovrebbe adottare la Juventus di Thiago Motta. Identico schieramento ma, apparentemente, da parte dei due tecnici, un giudizio opposto su Federico Chiesa. Ad ogni modo, l’ex Fiorentina – stando alla medesima fonte – avrebbe rispedito al mittente le avances dei blaugrana, esternando la volontà di restare in Serie A per continuare a giocarsi le sue carte nel campionato italiano. Roma e Napoli fremono: staremo a vedere cosa succederà.