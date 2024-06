Incubo Conte per la Roma: De Rossi perde un altro pupillo

Incubo Conte per la Roma: le intenzioni del tecnico del Napoli non collimano con quelli che sono gli interessi di Daniele De Rossi. Che potrebbe perdere un altro pupillo

Se non è un incubo poco ci manca. Antonio Conte ha ribaltato il mercato del Napoli e siccome vuole vincere sempre sta chiedendo a De Laurentiis diversi elementi. Alcuni anche accostati alla Roma, come ad esempio Federico Chiesa.

Ma questo per lo juventino non potrebbe essere l’unico incrocio tra Conte e De Rossi, perché secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport, ci potrebbe essere pure un’altra situazione che potrebbe costringere DDR a pensare ad un altro elemento da inserire nella propria rosa. Un elemento che alla Roma piace e che i giallorossi senza paura di essere smentiti hanno messo nel mirino. Un colpo sicuramente difficile ma non impossibile, ma che si potrebbe decisamente complicare.

Incubo Conte, intreccio per Bellanova

Il Torino ormai ha chiuso per Vanoli dal Venezia. Il tecnico però, secondo quanto scritto questa mattina dal quotidiano torinese, avrebbe fatto una richiesta specifica a Cairo: qualora dovesse vendere Buongiorno, incassando 40 milioni di euro appunto dal Napoli, e quindi senza nessuna poi esigenza di fare altre uscite, ci sarebbe una lista di incedibili dai quali ripartire.

E ovviamente tra questi figura anche il nome di Bellanova, l’esterno che il Torino ha preso dal Cagliari e che è arrivato in finale di Champions League con l’Inter, che la Roma he messo decisamente nel mirino visto che in quella zona del campo serve un innesto di assoluto valore per la prossima stagione. Conte ancora in mezzo insomma, per quello che si potrebbe rivelare il più grande incubo per i giallorossi nel corso dell’estate che ormai è alle porte.