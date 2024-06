Mollato definitivamente dalla Roma: Mourinho gli libera il posto

Mollato definitivamente dalla Roma cerca una nuova opportunità in vista della prossima stagione. E l’occasione potrebbe essere ghiotta.

Sono le prime fasi del mercato. Il momento in cui si cerca di pianificare il nuovo progetto in vista della stagione entrante. Chi entra, chi esce, i rinnovi da portare in porto e ed i contratti in scadenza che non verranno rinnovati.

Valutazioni, scelte, decisioni non sempre facili. Anzi quasi mai. Alla fine si abbozzano le due liste: acquisti e cessioni. Così in tutte le società, Roma inclusa. In casa giallorosa sono diversi i prospetti che sanno di aver chiuso la loro avventura alla Roma.

C’è chi non verrà riscattato, come Romelu Lukaku, chi verrà ceduto anche per fare cassa, come Tammy Abraham e chi dovrà abbandonare, giocoforza, Trigoria dal momento che non vedrà rinnovato il suo contratto in scadenza a fine mese.

E’ il caso di Leonardo Spinazzola. La Roma ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto del difensore-centrocampista di Foligno, classe 1993, che andrà in scadenza proprio il 30 giugno prossimo. Per il campione d’Europa 2021 con la nazionale azzurra di Roberto Mancini la necessità di trovare una nuova squadra.

Chiusa una porta si può spalancare un portone. E per Leonardo Spinazzola potrebbe aprirsi un portone ‘prestigioso’.

Antonio Conte lo vuole al Napoli

Lavori in corso all’ombra del Vesuvio. Antonio Conte ‘progetta’, alla sua maniera, per ristrutturare il disastrato Napoli di Aurelio De Laurentiis. Anche nella capitale partenopea le liste con entrate ed uscite, promossi e bocciati sono all’ordine del giorno.

Chi lascerà il Napoli, guidato dal tecnico salentino, sarà sicuramente Mario Rui, dichiarato ufficialmente fuori dal nuovo progetto tecnico. Per il difensore portoghese, nonché vice-capitano del Napoli, classe 1991, si ipotizza un ritorno in patria.

Come informa calcionapoli24.it, Porto, Benfica, Sporting CP rappresentano possibili destinazioni future. Il Portogallo, o meglio un illustre portoghese, potrebbe, però, cambiare le carte in tavola ed il futuro del 33enne difensore.

José Mourinho, neo tecnico del Fenerbahce, lo vorrebbe con lui in Turchia e gli ottimi rapporti tra il club turco ed il Napoli renderebbero più agevole la trattativa. Un lieto fine che renderebbe felice Leonardo Spinazzola che vedrebbe aumentare le possibilità di approdare al Napoli al posto del portoghese.

In tempi non sospetti il nome del giallorosso è stato accostato al club partenopeo. Al momento non è altro che un’ipotesi. Antonio Conte ci pensa. Leonardo Spinazzola ci spera. Anche questo è il calciomercato.