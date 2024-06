Morata e il ritorno in Italia: annuncio UFFICIALE a Euro 2024

Morata e il ritorno in Italia, c’è l’annuncio UFFICIALE dell’attaccante dalla Germania: lo ha detto durante Euro 2024.

Il nome di Alvaro Morata sta rappresentando in questi ultimi giorni uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni in casa Roma e, più in generale, anche all’interno dei movimenti di calciomercato europeo. Nel recente passato, come si ricorderà, l’ex attaccante della Juventus aveva lasciato intendere di gradire un trasferimento all’estero, lontano da quella Liga dove, almeno tra le fila dell’Atletico, il suo percorso parrebbe essere destinato ad una conclusione antecedente la scadenza contrattuale.

Legato ufficialmente ai Colchoneros fino al 2026, lo spagnolo non gode più della centralità e l’importanza di un tempo e, dunque, potrebbe figurare al centro di operazioni che accontenterebbero il calciatore e lo stesso club capitolino. Accostato di recente anche alla Real Sociedad, un ritorno in Italia, paese di provenienza della moglie Alice, potrebbe essere all’orizzonte, al netto della necessità di vedere incastrati tutta una serie di dettagli e scenari.

Morata e il ritorno in Italia, la battuta ad Euro2024: vacanze già prenotate

Scadenza contrattuale e comune volontà di separarsi con l’Atletico non rendono l’operazione Morata, alla luce di un prezzo di uscita che già lo scorso anno generà delle perplessità e delle discussioni tra il club spagnolo e gli agenti del giocatore. A ciò bisogna aggiungere anche un guadagno che, senza beneficiare dei vantaggi del Decreto Crescita, porterebbe la Roma a dover aggiungere sul proprio computo degli stipendi lordi una voce di più di 10 milioni di euro.

Uno scenario intrigante, dunque, ma non affatto semplice, al quale la Roma continua a guardare, sperando di riuscire a trovare una quadra che accontenti De Rossi, ovviando a quello che si appresta ad essere la grande lacuna lasciata dal ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku. Intanto, con sornione sorriso, lo stesso Morata ha in queste ore commentato le voci relative ad un possibile ritorno in Italia, nella zona mista dopo la partita contro la Croazia.

Alla domanda de “Il Corriere dello Sport”, l’attaccante ha sentenziato: “Ritorno in Italia? Per le vacanze sicuramente”. Una semplice battuta, sottintendente la volontà di non volersi esporre, ma forse anche di dare indicazioni circa un futuro che resta ancora tutto da chiarire.