Salah al posto di Chiesa: il via libera è arrivato ed ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime settimane. Il bianconero non piace, ovviamente, solo alla Roma

Il nome di Federico Chiesa stuzzica e non poco la Roma. E anche i tifosi giallorossi, che vedono nel bianconero – ieri premiato come MVP di Italia-Albania dopo aver disputato un grande primo tempo – un innesto fondamentale per la squadra di Daniele De Rossi.

Come tutti ormai sappiamo Chiesa ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e la sensazione è che il rinnovo sia in salita. Si è parlato, inoltre, anche di un Thiago Motta che non lo ritiene fondamentale nel suo scacchiere quindi una permanenza in bianconero appare tutt’altro che scontata. E la Roma ovviamente ci pensa, sapendo però di dover battere molta concorrenza in caso di addio sicuro. E a questa concorrenza europea, secondo le informazioni riportate da Rudy Galetti, si potrebbe aggiungere anche una araba.

Anche l’Al Ittihad vuole Chiesa

L’Al Ittihad prenderà nella sessione estiva di mercato un esterno offensivo. Secondo il giornalista di dubbi non ce ne sono. E gli arabi così come successo lo scorso anno guardano con molto interesse al mercato europeo. Sono tre i nomi che circolano da quelle parti e tra questi c’è anche Federico Chiesa.

Gli altri due sono Momo Salah, un ex giallorosso che al Liverpool ha vinto tutto quello che era possibile, e Son del Tottenham. Insomma, Chiesa piace a tutti anche dall’altra parte del mondo, e questo potrebbe complicare e non poco i piani giallorossi. Il numero 7 della Juve piace, eccome, sarebbe l’innesto ideale per De Rossi visto che ha tutte quelle caratteristiche ricercate dal tecnico: gamba, qualità, e grande capacità di attaccare la porta avversaria. Inoltre può giocare sia a sinistra che a destra, così come successo ieri sera con Spalletti. Il colpo rimane difficile, lo sappiamo, ma non impossibile, soprattutto vedendo la situazione contrattuale.