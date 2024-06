Affare con la Juve e penalizzazione: finisce tutto in tribunale

L’affare con la Juventus non basta: la penalizzazione è in arrivo e potrebbe finire tutto in tribunale. Ecco la situazione che si potrebbe creare in Premier League. Quasi annunciato il ricorso

Centocinque milioni di sterline in tre anni: questo, secondo le regole della Premier League, è il tetto massimo di ogni club per evitare qualsiasi penalizzazione in classifica. Una situazione che come vi abbiamo raccontato tocca da vicino moltissime società, e tra queste, adesso, c’è anche l’Aston Villa.

Il club ha perdite per 119milioni in questo lasso di tempo, e nei giorni scorsi aveva suggerito che il limite doveva essere di 135milioni di euro come perdite per evitare qualsiasi problema: una proposta che è stata bocciata dalla riunione della Premier League e che quindi mette a rischio moltissime cose. Ecco perché da quelle parti stanno cercando di cedere Douglas Luiz alla Juventus nel minor tempo possibile: il 30 giugno è vicino e si devono cercare situazioni per migliorare i propri conti. Finita qui? No, tutt’altro, perché secondo le informazioni che sono state riportate da il Times, l’Aston Villa ha in mente una battaglia legale.

L’Aston Villa pronto ad adire per vie legali

Il proprietario del club, Nassef Sawiris, sta ora valutando un’azione legale contro le regole finanziarie della Premier League dopo aver chiaramente detto che “non sono buone per il calcio”. Il tetto massimo, quindi, secondo quanto trapela, secondo i Villans è troppo basso per una società che vuole alzare il proprio livello di prestazioni. E allora non è da escludere che tutto questo possa avere un’appendice importante tra carte bollate e tutto il resto.

Vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi mesi, tenendo anche presente, come sappiamo, che Chelsea e Manchester City rischiano grosso tra penalizzazione e possibile retrocessione. Il processo per i due club non è ancora iniziato, ma nel prossimo autunno la Premier League potrebbe accelerare le cose. E potrebbe davvero esserci un terremoto dalle proporzioni inimmaginabili.