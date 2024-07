Bomber svincolato al posto di Abraham: volo già prenotato

Per la Roma di Daniele De Rossi bisogna segnalare delle grosse novità di mercato che riguardano il futuro di Tammy Abraham.

Nella nuova Roma guidata da Daniele De Rossi, molto probabilmente, ci saranno dei profondi cambiamenti rispetto alla stagione terminata qualche settimana fa. Uno di questi riguarderà sicuramente la zona offensiva del campo, visto che Romelu Lukaku è tornato al Chelsea.

Il centravanti belga, dopo i suoi 21 gol segnati con la maglia giallorossa, non sarà riscattato dalla Roma, ma potrebbe comunque continuare a giocare nel campionato di Serie A. Il Napoli di Antonio Conte, infatti, è sulle sue tracce. Tuttavia, oltre all’ex Inter, il club capitolino potrebbe dire addio anche a Tammy Abraham.

Sul centravanti inglese, di fatto, si stanno susseguendo diverse indiscrezioni di mercato. Tammy Abraham, infatti, è stato accostato in questi giorni a diverse squadre del campionato più seguito al mondo: la Premier League. Anche in queste ultime ore, di fatto, ci sono da segnalare alcuni aggiornamenti che riguardano il futuro della prima punta inglese.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa sta avendo dei contatti con l’entourage di Iheanacho

Come riportato da ‘footballinsider247.com’, di fatto, l‘Aston Villa ( una delle pretendenti di Tammy Abraham) sta pensando di prendere un altro attaccante, ovvero Kelechi Iheanacho. L’ex dirigente giallorosso Monchi, ed ora direttore sportivo dei ‘Villans’, ha infatti avuto anche dei colloqui con l’entourage del giocatore.

Iheanacho, inoltre, potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato per l’Aston Villa. Il calciatore nigeriano, visto il suo mancato rinnovo con il Leicester, può essere ingaggiato da parametro zero.

Da ricordare che, oltre alla squadra di Unai Emery, anche altre squadre della Premier League si sono mosse in questi giorni per Abraham: dal Tottenham al Newcastle. Mentre la Roma, almeno per il momento, ha come obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo Federico Chiesa della Juventus.