Chiesa ancora bianconero: Roma e Conte al tappeto

Mancano poco più di dieci giorni dall’apertura del calciomercato estivo ed i riflettori restano puntati sul futuro di Federico Chiesa. L’esterno offensivo, accostato a Roma e Napoli, può restare bianconero.

Le grandi manovre del calciomercato estivo della Serie A si scaldano e, dopo il valzer delle panchine che ha coinvolto tanti club, è il momento di studiare il futuro di tanti protagonisti del campionato italiano. Il nome più caldo, che accende le fantasie di Roma e Napoli ma non solo, è quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e, con il nuovo tecnico Thiago Motta, il suo addio ai bianconeri dopo quattro stagioni è tornato un tema caldissimo in vista della sessione estiva di calciomercato per Cristiano Giuntoli.

Dopo quattro stagioni, condite da 131 presenze e 32 gol, il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è sempre più in bilico. L’esterno ex Fiorentina, in questi giorni impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti ad Euro 2024, dopo la competizione in Germania potrebbe conoscere la svolta ufficiale intorno al suo futuro. Il mancato prolungamento di contratto con la Juventus potrebbe obbligare Cristiano Giuntoli a monetizzare in estate col suo addio, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Le due piste più calde in Italia portano alla Roma di De Rossi ed al Napoli di Antonio Conte, ma il blitz bianconero rischia di far saltare il banco.

Calciomercato Roma, svolta bianconera per Chiesa: anche Conte al tappeto

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus ma non i colori bianconeri, secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dall’Inghilterra. Sulle tracce dell’attaccante classe ’97, monitorato da vicino dalla Roma e dal Napoli in Serie A, c’è la fila anche in Premier League.

Oltre agli interessi delle big come Liverpool e Manchester United, anche i bianconeri del Newcastle seguono l’ala azzurra figlia d’arte. I Magpies, come riporta il sito Givemesport.com, potrebbero fiondarsi sull’attaccante juventino il cui prezzo sarebbe più basso dell’obiettivo Olise dal Crystal Palace. Per arrivare all’obiettivo Chiesa il club britannico deve però prima liberarsi dell’ingaggio di Miguel Almiron.