Infortunio e lacrime: Juve e Roma col fiato sospeso

Infortunio ad Euro 2024 e cambio tra le lacrime per il calciatore della Serie A. Anche la Juve e la Roma col fiato sospeso intorno alle condizioni dell’esterno in odore di addio.

Sono giornate decisive quelle che avvicinano il calcio italiano all’apertura del calciomercato estivo. Anche in questa sessione ordinaria, che aprirà i battenti il primo luglio, spuntano interessanti intrecci sull’asse Roma – Torino sponda bianconera. La Juventus, che ripartirà da Thiago Motta in panchina, si aggrappa alla certezza Cristiano Giuntoli. Situazione opposta in casa giallorossa, dove la conferma di De Rossi alla guida tecnica è il punto fermo da cui impostare la nuova stagione, mentre all’esordio c’è Florent Ghisolfi, arrivato a Trigoria dal Nizza in Ligue 1. L’infortunio arrivato in queste ore va ad intrecciarsi con le manovre dei due club italiani.

La vetrina di Euro 2024 si riflette sulle manovre del calciomercato estivo della Serie A. La kermesse continentale, che va in scena in Germania, ha visto oggi nuovi debutti. Ad aprire le danze è stata l’Olanda, che ha sconfitto di misura la Polonia. Nella nazionale bianco rossa milita Nicola Zalewski, esterno della Roma in odore di addio nelle prossime settimane. I giallorossi, qualora decidessero di cedere il giovane cresciuto a Trigoria, sperano in un exploit nella competizione europea. Una situazione simile in casa Juve è quella che coinvolge l’esterno mancino Filip Kostic, convocato in Germania dalla Serbia.

Infortunio per Kostic ad Euro 2024 e cambio in lacrime: Juve e Roma in ansia

Il classe ’92 sembra destinato a lasciare i bianconeri dopo una stagione in penombra. Cristiano Giuntoli sonda il terreno per la cessione dell’esterno in casa Juve, ma quanto accaduto durante il debutto della Serbia ad Euro 2024 può stravolgere i piani bianconeri. Il serbo è stato anche accostato alla Roma per l’out sinistro, dove Spinazzola sta per andare in scadenza di contratto.

L’esterno serbo si è infortunato durante la sfida d’apertura contro l’Inghilterra. Poco prima dell’intervallo l’esterno della Juve ha accusato un problema fisico che lo ha costretto prima ad accasciarsi a terra poi a lasciare il campo, in lacrime sebbene sulle sue gambe. Dalla diagnosi ufficiale e dai conseguenti tempi di recupero potrebbe cambiare completamente lo scenario intorno al suo futuro.