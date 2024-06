Friedkin non basta: se ne va al Milan

Friedkin non basta. Nella capitale c’è fermento. La Roma lavora in vista della stagione prossima. Ed il fermento tocca anche la proprietà giallorossa.

Sono giorni caldissimi nella capitale. Non solo perché ormai l’estate ha fatto il suo ingresso a piedi uniti, ma anche perché le due società di calcio romane stanno vivendo momenti opposti, ma parimenti importanti.

Una nuova contestazione ha colpito la dirigenza della Lazio, ed in particolare il presidente Claudio Lotito. Non è certo la prima manifestazione di chiaro dissenso della tifoseria biancoceleste nei riguardi del numero uno della Lazio. Non occorre un grande sforzo di fantasia per prevedere che non sarà l’ultima, conoscendo la passionalità degli ‘aquilotti’ ed il ‘tirar dritto’ per la sua strada del presidente.

Sull’altra sponda del Tevere la situazione è più serena. Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, è al lavoro per tentare di accontentare le richieste del tecnico Daniele De Rossi per una Roma sempre più competitiva ed ambiziosa. Competitività, ambizione con l’aggiunta di un’evidente voglia di vincere sembrano, invece, alimentare i nuovi progetti che la proprietà americana ha estratto dallo scrigno non troppo segreto.

Nel futuro dei Friedkin non c’è più soltanto la Roma…

Sembra ormai tutto pronto per festeggiare lo sbarco dei Friedkin nel campionato più bello del mondo. Dan Friedkin, già proprietario della Roma e del Cannes, può già stringere tra le mani il 94% dell’Everton. Tre club appartenenti a tre dei cinque campionato più importanti d’Europa e la prospettiva di interessantissime e ‘produttive sinergie’.

Un altro passo importante e prestigioso per il proprietario della società capitolina. Ma neanche il tempo di apporre il suo ‘pesante’ autografo in calce al contratto di acquisizione del club di Liverpool che sembra già pronta la prima ‘grana’ di mercato per il neo proprietario. L’Everton sembra infatti costretto a cedere Ben Godfrey dal momento che il 26enne difensore centrale inglese ha rifiutato il rinnovo di contratto, come da informazioni provenienti da Football Insider.

Scelta che ha messo il club inglese con le spalle al muro dal momento che il contratto del giocatore andrà in scadenza a giugno 2025. Per non perderlo a parametro zero nell’estate del 2025 Ben Godfrey dovrà partire nella prossima sessione di mercato. Borussia Dortmund, ma soprattutto il Milan, seguono da tempo l’evoluzione della vicenda riguardante i difensore inglese.

E così il possibile primo dispiacere per Dan Friedkin, come nuovo proprietario dell’Everton, potrebbe trasformarsi nel primo regalo per Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan.