La Roma ha scelto l’erede di Lukaku, ma c’è un intoppo ufficiale

La Roma sta cercando l’erede di Lukaku e avrebbe individuato il nome giusto: c’è però un grosso problema ormai ufficiale

Ghisolfi e De Rossi convergono sui profili da inserire nella rosa giallorossa e hanno scelto un centravanti di grande prospettiva, che sarebbe perfetto sia per il presente che per il futuro. L’ultimo intoppo fa riflettere i tifosi.

Quale sarà il futuro centravanti della Roma? Questa domanda ormai circola negli ambienti della Capitale da diverse settimane, cioè da quando si è capito che Lukaku non sarebbe stato riscattato. Il centravanti belga sarebbe potuto restare solo a fronte di una qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Troppo alti i costi per il riscatto e l’ingaggio per poterlo trattenere a Trigoria. Con l’arrivo di Ghisolfi, quindi, sono ricominciate le ricerche che hanno caratterizzato anche la campagna estiva di mercato dello scorso anno.

La parola d’ordine in questo frangente è “niente più prestiti”. La Roma vuole trovare una soluzione definitiva che possa rappresentare un plus per il presente e soprattutto per il futuro. Un profilo giovane e di grande valore, che può diventare ancora più forte lavorando con De Rossi. Il focus si è posizionato su Arnaud Kalimuendo, numero #9 esplosivo in forza al Rennes e già nel giro delle nazionali giovanili francesi.

La Roma ha individuato in Kalimuendo il nome giusto per l’attacco: c’è però un grande problema di tempistiche

Kalimuendo, classe 2002, è il nome giusto su cui investire i circa 20 milioni richiesti dal Rennes. Con 10 gol in 30 presenze in Ligue 1 è stato uno degli attaccanti che si è messo maggiormente in mostra nell’ultima stagione in Francia. Ghisolfi lo conosce bene e lo vorrebbe regalare a De Rossi. C’è però un intoppo che potrebbe rovinare i piani romanisti: le Olimpiadi.

Si perché il giovane #9 è stato inserito nella lista dei 25 convocati dal Thierry Henry per la rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. In attacco con i transalpini figurano i nomi di Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise, Mathys Tel, mentre non ci sarà Kylian Mbappé.

Questo significa che eventualmente Kalimuendo sarebbe disponibile ad unirsi alla Roma solamente ad agosto, considerando che la finale del torneo olimpico si giocherà il 9. Considerando anche le vacanze da prendere di diritto, Kalimuendo rischia di saltare la prima giornata di campionato.