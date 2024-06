Svolta Abraham e addio Roma: prezzo dimezzato

Calciomercato Roma, punto di svolta per Tammy Abraham a due settimane dall’apertura della sessione estiva. Il centravanti britannico torna nel mirino della Premier League.

Il futuro di Tammy Abraham si preannuncia decisivo in vista della sessione di calciomercato estivo in casa Roma. L’attaccante inglese, che è tornato in campo negli ultimi scampoli della scorsa stagione, torna nel mirino della Premier League ed i costi dell’operazione potrebbero facilitare con decisione il suo addio definitivo dai giallorossi. La squadra guidata da Daniele De Rossi è stata segnalate sulle tracce di tanti obiettivi offensivi e l’eventuale cessione dell’ex Aston Villa potrebbe regalare un tesoretto importante per Florent Ghisolfi.

A più di un anno dal grave infortunio, che lo ha costretto ai box per più di mezza stagione, il futuro di Tammy Abraham accende la sessione di calciomercato estivo in casa Roma. Il britannico lo scorso anno era ad un passo dal ritorno in Premier League, in quell’Aston Villa con cui è esploso da giovane nella stagione 2018-19. Ora le manovre dei Villains, reduci da una stagione ottima conclusa con la qualificazione alla Champions League, vanno nuovamente ad intrecciarsi con il centravanti romanista ma non in entrata.

Calciomercato Roma, Abraham costa la metà di Duran: Chelsea avvisato

Il Chelsea, che aveva ceduto proprio Abraham alla Roma, è stato segnalato sul centravanti classe 2003, Jhon Duran dell’Aston Villa. Il colombiano è stato accostato alla lista dei desideri dei Blues, che tra l’altro dovranno risolvere il nodo Romelu Lukaku, di ritorno dalla Roma dopo il prestito secco. Ed il Chelsea viene a sorpresa accostato anche a Tammy Abraham.

A consigliare l’investimento per il ritorno dell’attaccante romanista a Londra è il sito Theprideoflondon.com. Il media britannico evidenzia come il cartellino di Duran costi circa 47 milioni di euro, praticamente il doppio della valutazione che potrebbe fare la Roma per Abraham.