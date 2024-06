Dalla Juve alla Roma: Abraham finanzia il colpaccio

Le strade della Roma e della Juventus tornano ad intrecciarsi in vista della sessione estiva di calciomercato. L’addio a Tammy Abraham finanzia il colpaccio giallorosso.

Nelle ultime sessioni di calciomercato non sono mancati incastri e scenari che hanno coinvolto la Roma e la Juventus. L’ultimo calciatore finito a Trigoria, nella scorsa sessione invernale, è stato il giovane Dean Huijsen. L’olandese classe 2005 è arrivato in gennaio in giallorosso in prestito secco, trovando continuità in campo prima con José Mourinho, che lo aveva fortemente voluto, poi con l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. Ora l’ex capitano romanista ha messo nel mirino un altro gioiello in casa bianconera, reduce da una stagione che lo ha visto tra i protagonisti della Serie A da poco conclusa.

Sarà una sessione di calciomercato estivo fondamentale quella che attende Roma e Juventus in Serie A. Entrambe le squadre ripartiranno con due progetti diversi rispetto alla scorsa stagione. I bianconeri hanno affidato la panchina a Thiago Motta, reduce dall’impresa della qualificazione alla Champions League portata a casa con il Bologna. I giallorossi ripartiranno dalla certezza Daniele De Rossi in panchina, mentre il volto nuovo è rappresentato dall’arrivo di Florent Ghisolfi come responsabile delle manovre del calciomercato. Per la costruzione della rosa giallorossa del futuro il mirino resta puntato su un giovane talento bianconero.

La Roma non molla Soulé: assalto dopo la cessione di Abraham

Nel nuovo attacco della Roma potrebbero esserci diversi volti nuovi, con i giallorossi segnalati da tempo sulle tracce di Federico Chiesa. La strada per l’esterno offensivo però sembra essere in salita e l’Europeo in Germania potrebbe mescolare le carte in vista della sessione estiva. Un altro obiettivo della squadra giallorossa è l’attaccante Matias Soulé, argentino reduce dalla stagione in prestito al Frosinone.

L’attaccante classe 2003 sembra essere la prima scelta della Roma di De Rossi, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’. A finanziare il colpaccio in casa bianconera potrebbe essere l’addio a Tammy Abraham, nel mirino di diverse squadre in Premier League. Qualora arrivassero 25-30 milioni dalla cessione del britannico i giallorossi partirebbero all’assalto di Soulé, anche lui nel mirino del campionato inglese.