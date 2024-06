Ghisolfi ha carta bianca: il nuovo Leao con Icardi per la Roma

Florent Ghisolfi ha carta bianca in vista della sessione di calciomercato estivo della Roma. Ecco i consigli per gli acquisti del grande ex, dalla garanzia Icardi al nuovo Leao a Trigoria.

Consigli per gli acquisti in casa Roma in vista dell’imminente apertura del calciomercato estivo. Il grande ex si sbilancia a ruota libera sulle manovre in entrata della squadra giallorossa, ponendo l’accento su uno dei nuovi volti nella società guidata dalla famiglia Friedkin. Florent Ghisolfi è in azione per soddisfare le richieste in entrata di Daniele De Rossi, che è a caccia anche del nuovo terminale offensivo che raccolga l’eredità di Romelu Lukaku.

La sessione estiva di calciomercato rappresenta un nuovo punto di partenza per la Roma dei Friedkin. Se dodici mesi fa le manovre in casa giallorossa erano affidate alla coppia José Mourinho – Tiago Pinto, ora il tandem a guidare le mosse di mercato è formato da Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi. Proprio il dirigente francese viene citato dal connazionale Vincent Candela, grande ex in casa Roma. Il transalpino, vincitore dello Scudetto del 2001, ha le idee chiare in merito all’affidabilità del dirigente arrivato dal Nizza: “Le aspettative su Ghisolfi sono tante, ma le fondamenta sono fatte da società, d.s. e allenatore. E’ importante cooperare, non pensare ai propri interessi ma al bene della Roma.”

Calciomercato Roma, Candela allo scoperto su Ghisolfi: garanzia Icardi

Sulle prossime manovre della squadra giallorossa: “De Rossi avrà fatto le sue richieste, partiranno in tanti. Sono curioso di capire su chi andremo a puntare.” L’ex terzino è poi uscito allo scoperto sugli obiettivi in entrata per De Rossi e Ghisolfi.

Candela indica gli obiettivi in entrata da perseguire in casa Roma: I giocatori più importanti da prendere sono il centravanti e il difensore centrale. Mi aspetto che li prendano il prima possibile. Il centravanti deve garantire 20 gol, e uno come Icardi è una garanzia. Spero che Ghisolfi riesca a portare calciatori promettenti, che già a 19 anni siano pronti per il campionato italiano. Non mi aspetto Leao ma che trovi un nuovo Leao.”