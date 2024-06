Volo prenotato, accordo totale con la Roma: firma fino al 2029

Calciomercato Roma, il volo è già prenotato e il colpo e in arrivo: in Italia prima di mercoledì e la firma sarà fino al 2029. Ecco il primo innesto firmato Ghisolfi

Ci siamo, è in arrivo nella Capitale. Eccolo il primo colpo piazzato Ghisolfi. Era nell’aria da un poco di giorni a dire il vero, ma adesso è in arrivo anche l’ufficialità, dopo tutto l’iter di visite mediche che verranno fatte nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore.

Sì, perché le ultime notizie, riportate dal portale spagnolo Deportes Cope Valencia, parlano di un viaggio verso Roma già prenotato, con Buba Sangare pronto a diventare un giocatore della Roma nello spazio di pochissimo tempo. Ormai ci siamo e non ci sono più dubbi, ormai ci siamo ed ecco che il classe 2007, terzino sinistro che in questa stagione con la maglia del Levante si è affacciato in prima quadra collezionando tre presenza tra Liga e Coppa del Re, è pronto a vestirsi di giallorosso.

Volo prenotato, è atteso nella Capitale

Il sito iberico citato prima parla di un accordo chiuso davvero, con tutti i documenti che le parti hanno già firmato e che sono pronti, quindi, a ufficializzare dopo le visite mediche che verranno svolte nei prossimi giorni. Come anticipato prima al massimo mercoledì, il giovanissimo nuovo giallorosso, dovrebbe essere in Italia.

Si attende di capire quali saranno i termini dell’accordo, visto che su di lui a quanto pare c’era una clausola rescissoria di due milioni di euro ma tutto ieri lasciava presagire si potesse chiudere per molto meno. Ghisolfi, comunque, batte il primo colpo, battendo la concorrenza di molti altri club che avevano messo gli occhi sul giocatore.