50 milioni per l’attaccante, virata definitiva: Roma spalle al muro

Calciomercato Roma, lo cedono sicuramente in questa estate e stanno già cercando un sostituto. Ma servono 50 milioni di euro per il cartellino. La situazione

L’attaccante. La Roma ha assolutamente bisogno di un attaccante per la prossima stagione per sostituire intanto Romelu Lukaku, che non tornerà dopo il rientro al Chelsea. E anche perché per Abraham Ghisolfi, che ha fisato il prezzo, si aspetta un’offerta per lasciarlo partire.

Di nome, come possibili sostituti, ne sono girati parecchi nel corso di queste ultime settimane. Soprattutto uno, che al momento sembra un sogno, ma che potrebbe diventare realtà qualora il nuovo direttore sportivo della Roma dovesse riuscire a trovare le risorse finanziarie che servono. E quel sogno porta il nome di David, richiestissimo centravanti del Lille, che i francesi sanno di poter decisamente perdere nel corso di questa sessione di mercato. Ed ecco perché da quelle parti stanno cercando un sostituto, secondo La Voix du Nord.

Calciomercato Roma, 50 milioni per David

Ma, oltre al fatto che in Francia stiano cercando qualcuno che possa essere l’attaccante per la prossima stagione, la notizia, che tocca da vicino la Roma, è evidentemente un’altra. Quella del costo del cartellino del giocatore canadese, che senza dubbio è stato uno dei migliori prospetti visti in Ligue 1 l’anno scorso.

Il Lille vuole monetizzare, e vuole prendersi almeno cinquanta milioni di euro per il cartellino. Una somma che mette sicuramente paura alla Roma, ma che fa meno paura, ad esempio, all’Atletico Madrid che ha iniziato i sondaggi e da qualche club di Bundesliga che ha accesso i rader sul centravanti. Insomma, per i giallorossi in ogni caso il colpo rimarrà difficile, soprattutto se la concorrenza dovesse rimanere questa. E soprattutto se non dovessero esserci possibilità di abbassare le pretese del club francese.