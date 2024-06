Addio Karsdorp e scambio di favori: Friedkin ci mette la firma

Rick Karsdorp potrebbe finalmente lasciare la Roma questa estate. Per risolvere la situazione c’è bisogno di uno scambio di favori

Il laterale olandese deve trovarsi una nuova sistemazione dopo la rottura totale con l’ambiente romanista. Di estimatori in giro non ce ne sono parecchi ma adesso si è aperta un’opportunità insperata in un campionato di prestigio.

La stagione di Rick Karsdorp con la maglia della Roma non ha di certo accolto l’entusiasmo dei tifosi, stufi di vedere sempre gli stessi errori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata ovviamente l’errore commesso contro il Bayer Leverkusen, regalando di fatto il primo gol ai tedeschi e una buona fetta della qualificazione. Purtroppo quello non è stato l’unico svarione a cui il terzino orange ha abituato la platea giallorosso, in 7 lunghi anni di militanza romanista. Si perché Karsdorp è arrivato a Trigoria nel “lontano” 2017, portato dall’allora direttore sportivo Monchi, per la cifra di 14 milioni di euro più bonus.

Un contratto di 5 anni che è stato anche rinnovato e allungato. La rottura del crociato praticamente all’inizio dell’esperienza nella Capitale non l’hanno di certo aiutato, ma poi per il resto c’ha messo del suo. Sia Mourinho che De Rossi hanno avuto problemi nel relazionarsi con lui. Molto più diretto il primo, più diplomatico il secondo, ma con lo stesso risultato: dopo alcune gare da titolare è stato fatto fuori.

Karsdorp all’Everton: la Roma spera nel miracolo della multiproprietà dei Friedkin

Karsdorp è di certo nella lista dei giocatori in esubero da piazzare in queste finestra di mercato e si sta lavorando per ricavare almeno una piccola cifra per il cartellino. A livello di ammortamento ormai non pesa quasi più nulla sul bilancio della Roma, quindi il rischio di minusvalenza è ridotto all’osso. Ma chi può prendere un giocatore del genere?

Il discorso Everton-Friedkin può dare una mano in tal senso, considerando le sinergie che si possono venire a creare con le multiproprietà. D’altronde non è un mistero come nell’era Pozzo la connessione tra Watford e Udinese è stata fortissima, con molti giocatori passati da una sponda all’altra (alcuni validi come Delofeu, altri molto meno).

Anche il Manchester City ha utilizzato con il Girona lo stesso approccio, tra l’altro consentendo agli spagnoli di centrare una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. La Roma potrebbe quindi avvalersi dell’ultimo sforzo economico dei Friedkin per avere un avamposto in Premier a cui proporre qualche esubero. Magari con l’aria di Liverpool le prestazioni sarebbero differenti…