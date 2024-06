Calciomercato Roma, bivio e firma europea Hummels

Hummels-Roma, ecco gli ultimi aggiornamenti relativi ad uno dei nomi più caldi di questi ultimi giorni.

Come noto, una pluralità di questioni dovrà essere attenzionata in casa Roma nel corso di quest’estate, ora come ora contraddistinta da una grande attenzione sull’Europeo ma, al contempo, già in grado di generare grandissime attenzioni ai fini di un calciomercato sempre più vicino ad entrare nel vivo. La Roma, dal proprio canto, sa di dover fare i conti con un insieme di aspetti legati ad entrate e uscite, con queste ultime pronte a fare solitamente da sostrato alle prime.

Ghisolfi e colleghi, dunque, stanno in questa fase cercando di approfondire scenari e discorsi che permettano a De Rossi di vantare uno scacchiere ben calibrato, in termini numerici e qualitativi, oltre che di età. Come già accaduto in passato, un perfetto bilancio tra giovani prospetti e profili esperti potrebbe rappresentare il filo rosso sul quale costruire la Roma che verrà. Ecco, dunque, spiegato il motivo per il quale a nomi più giovani e di prospettiva come Chiesa, David o Omorodion, fanno compagnia anche altri scenari più saggi, come quello relativo a Hummels.

Tra Maiorca e Roma, Hummels e un futuro già segnato in Europa

Il difensore centrale quasi ex Borussia Dortmund è ben lungi dal rinnovare il proprio contratto con i tedeschi, con i quali ha disputato qualche settimana fa la finale di Champions League, persa contro il Real Madrid di Ancelotti. La Roma, dal proprio canto, figura tra le interessate alla sua situazione, che aveva nel recente passato stimolato anche gli interessi del Milan.

A fare un punto della situazione è stato in queste ore anche Gianluca Di Marzio che, ribadendo la volontà di Hummels di restare in Europa per motivi familiari, ha ricordato delle recenti declinazioni di fronte ad avances arabe o statunitensi. Per la Roma, Hummels rappresenta una possibilità a costi più che abbordabili, rispetto alla quale bisogna però tenere anche conto delle ingerenze del Maiorca. Seguiranno aggiornamenti