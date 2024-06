Calciomercato Roma, De Rossi mette la freccia: firma rossonera

Doppietta Roma, De Rossi mette la freccia: occhi in Ligue 1, Serie A e non solo. Gli ultimi aggiornamenti.

Numerose questioni continuano a tenere alta l’attenzione degli addetti ai lavori in quel di Trigoria, alla luce delle ben note necessità di apportare importanti modifiche all’interno di uno scacchiere apparso importante ma perfettibile anche durante la gestione di Daniele De Rossi. Come già accaduto in passato e come confermato dall’insieme di scenari che stanno fin qui coinvolgendo la Roma, ai piani alti di Trigoria si cercherà di lavorare per assicurare all’allenatore una rosa rivalutata e migliorata in quei reparti che abbiano palesato le maggiori defezioni.

Al contempo, si cercherà anche di intervenire per ovviare ad una delle problematiche principali dei giallorossi, relativo alla lunghezza della rosa. Condizioni fisiche non sempre continuative e un rendimento tutt’altro che brillante di alcune delle seconde linee hanno avuto un impatto soprattutto nella parentesi finale di stagione, con l’infittirsi degli impegni che, di fatto, ha messo in seria difficoltà la Roma nel tenere testa alla doppia competizione nella fase cruciale del campionato.

Doppietta Roma, da Doué a Bodart: le ultime

Per tale motivo, sarà fondamentale allungare la coperta, intervenendo in reparti che siano apparsi maggiormente ‘corti’, parallelamente a valutazioni ed operazioni che tengano conto anche delle difficoltà palesate dai titolari a disposizione di De Rossi nel corso della passata stagione. In tale ottica, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, che riferisce nuovamente della doppia pista in casa giallorossa.

Qui, come noto, oltre ad attenzionare diversi nomi per l’attacco, si tiene in considerazione anche della vicenda relative alle fasce, con lo scenario Bellanova che resta congelato e legato alle richieste del Torino. Per la fascia destra, in particolar modo, la Roma parrebbe aver portato avanti in modo concreto i dialoghi per Guele Doué, reduce da una stagione positiva al Rennes.

Oltre al laterale, poi, Ghisolfi e colleghi sarebbero ad un buon punto anche per Bodart, portiere classe 1998 dello Standard Liegi, individuato come profilo ideale per fare compagnia a Svilar come secondo portiere, in vista di una partenza ormai certa di Rui Patricio, in scadenza contrattuale.